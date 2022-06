Sat turcesc, părăsit de locuitori din cauza unor fenomene greu de explicat

Un sat din Turcia a fost abandonat de locuitorii săi, din cauza unor fenomene inexplicabile, iar astăzi nimeni nu îndrăzneşte să intre singur în localitate. Satul este situat în provincia Sakarya, pe coasta Mării Negre, nord-vestul Turciei, şi poartă numele de Azem.

Nu întâmplător, aceasta este şi denumirea unui fel de magie neagră, care urmăreşte să provoace nenorocire unei persoane sau stricarea unor obiecte. Povestea este recreată şi în filmul horror turcesc "Azem: Cin Karasi" din 2014. Potrivit informaţiilor, satul este unul dintre cele cinci locuri din Turcia în care se observă activităţi paranormale şi a fost abandonat de locuitorii săi încă din 1921, când au început fenomenele inexplicabile. Pe atunci, în sat se aflau 117 case, scrie RADOR.

Se spune că satul a fost atacat de forţe întunecate, însă nici cei care cunosc locaţia exactă nu au dezvăluit-o, pentru ca nimeni să nu ajungă acolo.

O casă, cumpărată la pachet cu o fantomă

O femeie din Kentucky, America, susține că locuința pe care a cumpărat-o si despre care credea că va fi casa ei de vis s-a dovedit a fi, de fapt, un adevărat coșmar. Noua proprietară spune că fantoma unei fetițe nu îi dă pace, scrie Mirror. Femeia a cumpărat recent casa și s-ar fi speriat atunci când pentru prima a auzit vocea unui copil care a strigat „bună ziua” dintr-o cameră goală din apropiere.

La scurt timp, un grădinar care îi tundea gazonul a întrebat câți copii are, deoarece auzise un micuț râzând în timp ce ea era afară, iar casa era goală. Înfricoșător, dar bântuirea s-ar înrăutățit în ultimele zile. Proprietara spune că o aude pe fetiță lovind pe pereți, făcând pași prin casă, iar obiectele sale personale cad de pe rafturi.

„Am un demon în casa mea și am nevoie de ajutor. Nu știam că este un demon la început, dar a devenit din ce în ce mai rău când soțul meu a plecat la muncă pentru câteva luni. Fata a început să devină mai prezentă, cu pași, bătăi, chestii căzute, a devenit mai rău. Am pus pe cineva să-mi tunde gazonul, mi-a spus „câți copii ai”, iar eu i-am spus că nu am încă niciunul! Ochii i s-au mărit și a spus: „oh, mă întrebam pentru că am tot auzit o fetiță râzând în casa ta înainte să vii acasă”. Citește continuarea AICI.

Apariții stranii în Florida, ale unor posibile OZN-uri

Numeroase discuții au avut loc pe Twitter după apariția mai multor filmări cu diferite formațiuni deasupra Floridei. O lumină ciudată a apărut deasupra cerului din sudul Floridei marți seară și mulți rezidenți și mai mulți rezidenți au crescut că este vorba despre un contact extraterestru, dar, în cele din urmă, sa dovedit că Marina Americană a testat o rachetă.

Locuitorii din Florida au fost dezamăgiți să afle că Marina a testat o rachetă balistică Trident-II dintr-un submarin, potrivit meteorologului Zach Covey. Federația oamenilor de știință americani explică faptul că Trident-II „este un propulsor solid în trei trepte, ghidat inerțial, cu o rază de acțiune de peste 4.000 de mile marine”. Nu este prima dată când un test de rachete sau rachete a fost confundat cu extratereștrii, informează FoxNews. Vezi imaginile și citește articolul integral AICI.

