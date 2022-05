O casă, cumpărată la pachet cu o FANTOMĂ. O femeie susține că este bântuită de o fetiță. "Terifiant! Am nevoie de ajutor!"

O femeie din Kentucky, America, susține că locuința pe care a cumpărat-o si despre care credea că va fi casa ei de vis s-a dovedit a fi, de fapt, un adevărat coșmar. Noua proprietară spune că fantoma unei fetițe nu îi dă pace, scrie Mirror. Femeia a cumpărat recent casa și s-ar fi speriat atunci când pentru prima a auzit vocea unui copil care a strigat „bună ziua” dintr-o cameră goală din apropiere.

La scurt timp, un grădinar care îi tundea gazonul a întrebat câți copii are, deoarece auzise un micuț râzând în timp ce ea era afară, iar casa era goală. Înfricoșător, dar bântuirea s-ar înrăutățit în ultimele zile. Proprietara spune că o aude pe fetiță lovind pe pereți, făcând pași prin casă, iar obiectele sale personale cad de pe rafturi.

Mărturiile femeii: Terifiant! Am un demon în casa mea și am nevoie de ajutor

„Am un demon în casa mea și am nevoie de ajutor. Nu știam că este un demon la început, dar a devenit din ce în ce mai rău când soțul meu a plecat la muncă pentru câteva luni. Fata a început să devină mai prezentă, cu pași, bătăi, chestii căzute, a devenit mai rău. Am pus pe cineva să-mi tunde gazonul, mi-a spus „câți copii ai”, iar eu i-am spus că nu am încă niciunul! Ochii i s-au mărit și a spus: „oh, mă întrebam pentru că am tot auzit o fetiță râzând în casa ta înainte să vii acasă”.

A fost terifiant, mă tot trezesc la ora 3 dimineața, din senin, fără nicio explicație. Aud bătând la ușă la întâmplare. Câinele meu a încetat să mănânce și insistă să stea în fața sau în spatele meu, continuă să meargă în sus și în jos în camera mea și stă întins în fața ușii dormitorului meu. Aud lucruri care cad și simt că înnebunesc.”, a spus femeia.

Ca urmare a evenimentelor înfiorătoare, ea a contactat biserica locală pentru asistență. Yvette Fielding, gazda filmului Most Haunted, precum și podcast-ul Paranormal Activity cu Yvette Fielding, a sugerat că casa ar putea avea nevoie de binecuvântare.



"Mi se pare că femeia este bântuită de un spirit care caută atenție. Fără să văd locația, îmi este greu să ajung la o concluzie, dar se pare că doamna trebuie să-și binecuvânteze casa. Prima ei opțiune ar trebui să fie biserica credinței ei. În fiecare eparhie au o persoană care poate ajuta și oferi mângâiere și binecuvântări.", a spus Yvette Fielding.

