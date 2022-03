Sandra Bullock își ia rămas bun de la cinema

Viața de vedetă nu-i pentru oricine: programul de lucru complicat și presiunea continuă pe care o simți când ești tot timpul în centrul atenției produc o presiune care poate deveni insuportabilă. Din acest motiv, mulți actori care au cunoscut repede succesul au dispărut de pe scena Hollywood-ului, preferând să ducă o viață obișnuită. Deși aveau tot ce le trebuia pentru a face carieră în lumea filmului, ei au simțit nevoia de a trăi și de a se dezvolta fără presiunea celebrității, în timp ce alțtii au ales să se dedice în întregime familiei.

„Vreau să fiu în locul care mă face cel mai fericit: familia mea”

Actrița Sandra Bullock face un pas înapoi și, cel puțin câțiva ani, vrea să se dedice doar celor doi copii adoptați: Louis, 12 ani, și Laila, 10 ani.

Mărturisirea lui Bullock a venit prin Entertainment Tonight : „ Nu știu cât va dura pauza... Îmi iau treaba foarte în serios și când sunt la serviciu o fac bine și mă dedic trup și suflet acesteia 24 /7. Acum vreau să fiu disponibilă 24/7 pentru copiii mei și familia mea. Acolo voi fi pentru o vreme.”

Acestea sunt cuvintele câștigătoarea premiului Oscar pentru The Blind Side care a intrat și în clasamentul Forbes în 2010 și apoi în 2014 ca fiind una dintre cele mai bine plătite actrițe din lume: câștigurile ei ar fi de 56 de milioane de dolari.

Tot mai multe vedete decid să ia o pauză de la muncă pentru a se dedica copiilor lor. Uniele aleg să nu se mai întoarcă niciodată la Hollywood.

O astfel de vedetă este și Cameron Diaz

După ce a filmat în medie trei filme pe an timp de aproape 20 de ani (de la All Crazy About Mary la Charlie's Angel's prin Gangs of New York), Cameron Diaz s-a retras de pe scena publică pentru a se gândi la fericirea ei și la familia pe care o are.

Ultimele sale roluri datează acum din 2014 și, cu puțin timp înainte de pandemie, ea a confirmat într-un interviu pentru Ententairment Weekly : „Nu fac absolut nimic, sunt pensionară acum”.

Deși nu lipsesc ofertele de la Hollywood, când a devenit mamă a făcut cunoscut că singurul lucru care contează pentru ea este familia.

