Sam Smith a făcut un show incendiar la UNTOLD. Ce a declarat artistul pe scenă

Stadionul Cluj Arena a fost plin de fani nerăbdători să-l vadă pe artistul britanic live, iar atmosfera a fost electrizantă încă de la începutul concertului.

Nu doar că piesele au fost primite cu căldură, dar întreaga prestație a fost marcată de o energie intensă și o prezență scenică impresionantă. Sam Smith a demonstrat nu doar talentul său vocal, dar și abilitatea de a transmite emoții profunde, ceea ce a făcut ca fiecare melodie să fie o experiență memorabilă pentru fani.

"La toate concertele noastre pe care le-am susținut pe tot globul, le spunem oamenilor același lucru, seara aceasta este despre un singur lucru, despre libertate. Așa că vă rugăm să vă distrați alături de noi în această seară. Mulțumim! Sper să vă placă show-ul”, le-a transmis Sam Smith miilor de fani care au venit la scena principală anume pentru artistul britanic.

Artistul britanic a creat o atmosferă de neuitat la Cluj Arena, stadionul fiind plin până la refuz. Momentul de vârf al serii a fost marcat de o interpretare emoționantă a piesei „Stay With Me”, care a rămas în memoria celor prezenți. Finalul a fost la fel de memorabil, cu Sam Smith oferind o prestație captivantă pentru hitul „Unholy”, lipsită de inhibiții și extrem de apreciată de spectatori.

Pentru concertul din România, inclus în turneul său „Gloria”, Sam Smith s-a pregătit cu mare atenție. Artistul a venit la Cluj însoțit de o echipă de 50 de persoane și cu un echipament impresionant. Show-ul a necesitat 21 de tone de echipamente muzicale și de scenă, transportate în trei camioane pentru a asigura succesul evenimentului de sâmbătă.

Sam Smith a adus o notă de magie și emoție la UNTOLD, și prima sa apariție la festival a fost cu siguranță una care va rămâne în memoria colectivă a participanților, fiind un moment deosebit în cadrul uneia dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului.

Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

Cine este Sam Smith

Sam Smith este un artist britanic de renume internațional, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și stilul său muzical emoționant. Născut pe 19 mai 1992, în Bishop's Stortford, Hertfordshire, Anglia, Sam Smith a câștigat popularitate rapidă în industria muzicală cu debutul său remarcabil.

Debut și ascensiune: Sam Smith și-a lansat cariera muzicală cu single-ul său de debut „Lay Me Down”, dar a câștigat recunoaștere internațională odată cu lansarea albumului său de debut, In the Lonely Hour (2014). Albumul a inclus hituri precum „Stay With Me” și „I'm Not the Only One”, care au fost extrem de bine primite atât de critici, cât și de public.

Premii și distincții: Smith a câștigat numeroase premii pentru munca sa, inclusiv patru premii Grammy în 2015, printre care „Record of the Year” și „Song of the Year” pentru „Stay With Me”. De asemenea, a câștigat un Oscar pentru „Writing's on the Wall” de la coloana sonoră a filmului Spectre (2015), care a fost tema principală a filmului James Bond cu același nume.

Alte lucrări: Al doilea album al lui Sam Smith, The Thrill of It All (2017), a continuat să fie un succes și a inclus hituri precum „Too Good at Goodbyes”. În 2020, Smith a lansat albumul Love Goes, care a inclus single-uri precum „How Do You Sleep?” și „Diamonds”.

Stil și impact: Sam Smith este cunoscut pentru stilul său pop-soul, cu influențe de R&B și baladă. Vocea sa profundă și emoțională, împreună cu versurile personale și introspective, i-au câștigat aprecierea unui public global. Smith este de asemenea cunoscut pentru activismul său legat de drepturile LGBTQ+ și pentru abordarea deschisă a identității de gen.

Impact și recunoaștere: Sam Smith a reușit să se impună ca una dintre cele mai importante figuri din muzica pop contemporană, cu un impact semnificativ atât în industrie, cât și în cultura populară.

