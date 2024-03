”Să știi că a murit”. Irina Margareta Nistor: Și mi s-a strâns inima... Am suferit teribil / VIDEO

Ionuț Vulpescu a avut-o invitată, în cadrul podcastului ”Avangarda”, pe criticul de film Irina Margareta Nistor.

Într-un moment al interviului, aceasta a vorbit despre pierderea pentru care suferă teribil, după cum mărturisește.

Ionuț Vulpescu: Care sunt criticii de film din România pe care îi admirați?

Irina Margareta Nistor: Enorm D.I. Suchianu, dimineață chiar am avut o lungă discuție despre Catrinel Oproiu, Tudor Vornicu...

I.V.: Ați vorbit cu doamna Oproiu dimineață?

I.M.N.: Nu, dar am vorbit despre ea dimineață la cafea, și m-am și uitat acum că pe 13 septembrie va face 95 de ani. Da! A fost o discuție dimineață. Și da, am ținut mult la ea. Bujor T. Râpeanu, despre care am aflat cu stupoare că s-a stins.

I.V.: La începutul anului.

I.M.N.: Pe 4 ianuarie, am aflat între timp și sufăr teribil că nu am ajuns la înmormântare. M-a rugat la un moment dat Corneliu Porumboiu, avea nevoie de niște informații pe care este clar că doar Bujor le-ar fi putut ști, i-am dat numărul de telefon și mi-a spus: „Să știi că a murit.” Și mi s-a strâns inima. Apoi am sunat-o pe Magda Mihăilescu, și i-am zis: „Dați-o încolo de treabă, nu mă sunați și pe mine?” „Vai, am crezut că știi...” „Știi că nu știu să mă uit pe net, nu mai există România Liberă, să fie acolo rubrica de decese, care ajuta, ca să zic așa.” Să nu dea nimeni de la Uniune, cineva, un telefon? Deci am suferit teribil și îmi era foarte drag.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News