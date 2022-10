S-a luptat Jean Claude Van Damme cu Vladimir Putin? Miturile carierei actorului de acţiune, analizate

1. S-a luptat cu Vladimir Putin corp la corp - FALS

Despre Jean Claude Van Damme s-a spus de multe ori că s-a luptat corp la corp cu Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Acest lucru nu este însă adevărat, conform spuselor actorului.

"Povestea e altfel. Eram amândoi la acelaşi meci. Am obiceiul de a mă da cu balsam de buze, fiindcă le am mereu uscate. Strugurelul meu era într-un rucsac, sub scaun, iar când m-am aplecat să îl iau, m-am trezit înconjurat de 20 de gărzi de corp, care credeau că o să scot un pistol şi o să îl atac", a povestit Van Damme, citat de Filmnow.

2. A reeditat filmul "Sport sângeros", pentru că prima variantă era un fiasco - ADEVĂRAT

"Începusem să lucrez la Kickboxer, când un prieten m-a sunat şi mi-a zis că trebuie să mă întorc, pentru că filmul arată oribil. M-am întors din Thailanda, am văzut varianta iniţială şi mi-a venit să plâng. M-am dus la Menahem Golan şi l-am rugat să mă lase să îl editez din nou. Mi-a dat o cameră de montaj, iar tipul care era lângă mine făcuse Towering Inferno şi fusese premiat de Academia Americană de Film. El m-a învăţat cum să procedez, iar versiunea mea a ajuns în cinematografe şi a devenit o senzaţie", a povestit actorul.

3. L-a antrenat pe Chuck Norris - ADEVĂRAT

"Am fost agent de pază în barul lui. Nu m-am bătut cu nimeni, am fost diplomat şi, din fericire, nu am fost implicat în niciun incident la vremea respectivă. în timpul săptămânii, îl antrenam pe Chuck. La un moment dat, în timpul antrenamentelor, l-am lovit pe unul dintre prietenii lui la ficat. Iniţial, Chuck s-a supărat, dar i-a trecut şi am devenit buni prieteni", a completat Van Damme.

Jean Claude Van Damme a salvat un câine care urma să fie eutanasiat

O cățelușă chihuahua de trei luni a fost salvată de la moarte de Jean Claude Van Damme, scrie Digi24.ro. Patrupedul fusese expediat din Bulgaria în Norvegia către noii stăpâni. Însă, pentru că avea un pașaport fals, cățelul a fost confiscat de autoritățile norvegiene și urma să fie eutanasiat, asta pentru că Bulgaria a refuzat să o primească înapoi.

Devastat, proprietarul cățelușei a lansat o petiție pentru a o salva pe cățelușă. Mesajul lui i-a atras atenția și faimosului actor belgian Jean Claude Van Damme. El a lansat apeluri pe toate conturile sale de socializare cerând ca patrupedul să nu fie omorât.

„Vă rog să semnați această petiție și să ajutați la salvarea unui cățeluș”, a scris el pe Twitter.

Mai mult, actorul a postat și un video cu propriul cățel în brațe, în care a implorat autoritățile bulgare să primească patrupedul înapoi. Din fericire, a reușit să le convingă. După ce va fi repatriată, cățelușa va fi dată în adopție.

