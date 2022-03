Rusia a închis robinetul conductei Yamal-Europa. Gabriel Comănescu: Am văzut cu tristeţe. Problema este ce face România

Fluxurile de gaz prin conducta Yamal-Europe de la punctul Mallnow din Germania au scăzut la zero marți după-amiază, au arătat datele operatorului Gascade, scrie Reuters. În tot acest timp, livrările de gaze rusești către Europa pe celelalte două rute cheie ale conductelor au fost în general constante.

Fluxurile spre est, din Germania în Polonia, de-a lungul conductei Yamal-Europa de la punctul de graniță Mallnow au fost ultima dată la 1.451.155 kWh/h până la ora locală 13:00, dar de atunci a scăzut la zero, au arătat datele operatorului Gascade.

Conducta, care livrează de obicei spre vest s-a inversat pe 15 martie, deoarece nominalizările pentru a transporta gaz în Germania au scăzut la zero, în timp ce clienții polonezi au cumpărat gaz din Germania. Gascade nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a Reuters.

Rusia insistă că vrea plata gazului în ruble





Rusia a declarat că va pune la punct aranjamente practice până joi pentru ca companiile străine să-și plătească gazul în ruble, crescând probabilitatea întreruperilor aprovizionării, deoarece țările occidentale au respins până acum cererea Moscovei de schimbare a monedei.



Cu toate acestea, fluxurile către Germania prin conducta Nord Stream 1 peste Marea Baltică au fost ultima dată la 73.389.870 kilowați-oră pe oră (kWh/h), puțin modificate față de ultimele 24 de ore.

Gazprom a rezervat o capacitate de tranzit de gaze către vest prin conducta Yamal-Europa pentru marți noaptea și pentru miercuri, a raportat agenția de știri Interfax, citând rezultatele licitațiilor. Fluxurile reale nu sunt garantate deoarece Gazprom nu folosește întotdeauna capacitatea rezervată. Nominalizările pentru fluxurile în Slovacia din Ucraina prin punctul de frontieră Velke Kapusany au fost de 882.249 megawați oră (MWh) pe zi, marți, au arătat datele operatorului slovac TSO Eustream.

Gabriel Comănescu, preşedintele Grup Servicii Petroliere: Am văzut cu tristețe știrile de dimineață

Gabriel Comănescu, preşedintele Grup Servicii Petroliere, a vorbit despre acest lucru la DC NEWS. Acesta susține că România are atât de multe rezerve de gaze, încât țara noastră ar putea deveni producătorul numărul 1 din Europa.

"Am văzut cu tristețe știrile de dimineață. Yamal nord este închis, problema lor, banii lor. Problema este ce face România, că noi ne cam uităm lung după ceea ce avem. Dacă până ieri vorbeam de rezerve care sunt probabile sau de categorii posibile probabile, astăzi vorbi despre rezerve certe dovedite pe care le avem în Marea Neagră și le avem și pe uscat pentru că ne uităm în teoria României că România de-a lungul anilor și până în 1989, și mai ales puțin spre 1990, până la contractul de privatizare a Petromului, ca și la Romgaz, ei au exploatat zăcămintele de suprafață. Este o teorie clară a României și noi nu am exploatat și nu am făcut explorări pe zăcămintele de adâncime. S-au făcut ceva sonde de explorare, dar nu a fost o activitate intensă. Toți specialiștii români, și nu putem să ne plângem că România, ne uităm un pic la istorie și vorbim de peste 100 de ani de tradiție de petrol și gaze, susțin că România are aceste rezerve fantastic de mari sub zăcămintele de mare adâncime, și aici avem zăcămintele din Podișul Transilvaniei, din zona Băicoi-Ploieștiului, sunt zăcăminte de gaz metan în pământul României", a explicat preşedintele GSP la DC NEWS TV.

Gabriel Comănescu: România are cele mai mari rezerve de gaz din Europa

"Din păcate nu s-a făcut niciun minim de investiții sau explorări pentru a le dovedi, în afară de zăcământul Caragele care a avut acele lucrări de seismică și sonde de explorare. În restul României au mai fost ceva tentative, să ne uităm la o sondă făcută de grupul Shell în Transilvania, care s-a închis așa cu o necunoscută mare, nici măcar ANRM-ul nu știe ce s-a întâmplat cu acele sonde. A mai fost o sondă săpată în zona Mediașului de către Wintershall în colaborare cu Romgaz, iarăși s-a așternut tăcerea. Știți cum, gurile vorbesc că s-au cam găsit ceva gaze, dar nu știu de ce ne uităm așa lung și nu vrem să spunem adevărul pe față. România din punctul meu de vedere are cele mai mari rezerve de gaz din Europa. România poate să devină producătorul numărul 1 european.", a declarat Gabriel Comănescu la DC NEWS. CITEŞTE MAI MULTE AICI

