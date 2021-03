Runa pentru România în martie 2021. Mihai Voropchievici: Lovitura!

Anul este stăpânit de planeta Saturn, a spus Mihai Voropchievici. „Sunt şapte planete de bază care vin în fiecare an, pe rând. Iar Saturn aduce, în acest an, primăvară potrivită cu puţine ploi, toamnă cu multe boli. (...) În acest an, aţi văzut câte decese sunt până acum, în accidente. (...) Vor fi multe hoţii şi mari”, a mai spus numerologul Mihai Voropchievici la Antena 3, în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse”.

Runa pentru România în luna martie

„România va da lovitura şi se va produce un salt rapid, calitativ, în existenţa ţării”, a zis Mihai Voropchievici.