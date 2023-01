Roxana Ciuhulescu încă are probleme de sănătate după Survivor: Anul trecut a fost unul de la agonie la extaz

"Mi-am propus, încă de la finalul anului trecut, ca anul care vine să fac două controale, unul la dinți și unul la ochi. Controalele le fac cel puțin odată pe an. M-am dus la dentist și mi-a găsit o problemă, e vorba de paradontoză. Din junglă am venit cu un dinte rupt care s-a reparat între timp. Am probleme cu dinții din copilărie, mama nu prea mă ducea la dentist. Am crescut făcând sport de performanță, nu am luat suplimente destule, calciu. Acum reapar anumite probleme. Apoi au venit cele două nașteri și dantura nu a mai fost la fel ca înainte”, a declarat Roxana Ciuhulescu, pentru Click!.

După ce s-a întors de la Survivor, vedeta a avut probleme și cu piciorul stâng.

"Problemele de la picior nu s-au rezolvat nici acum. Anul trecut a fost unul de la agonie la extaz. Însă am făcut recuperare, este o problemă mai veche . Înainte de competiție, am insistat foarte mult cu sala și asta mi-a dăunat, ținusem și regim și slăbisem și toate adunate au dus la problema cu piciorul”, a spus Roxana Ciuhulescu.

Ce a însemnat competiția Survivor pentru Roxana Ciuhulescu

"Survivor a fost o experiență grozavă din care am învățat multe lucruri. Mă bucur că am acceptat să merg acolo, altfel, probabil, m-aș fi întrebat toată viața cum ar fi fost dacă....Survivor este o lecție cu adevărat despre supraviețuire. Toată lumea crede că în spatele filmărilor este o regie. Greșit, nu, este 100% real! Dacă nu ești pregătit din toate punctele de vedere, n-ai cum să reziști. Doar cei mai buni rămân până la final. Însă, este o experiență care merită trăită, din punctul meu de vedere", a spus Roxana Ciuhulescu pentru spectacola.ro.

"La Survivor, am slăbit 7 kilograme. La întoarcere, organismul meu s-a "răzbunat" și a cerut mai mult decât trebuia. În două săptămâni, am pus 9 kg. Mă panicasem puțin și am sunat un nutriționist care m-a liniștit, mi-a zis că totul pleacă de la "mansardă". Cu puțin autocontrol, dar și cu sport, am dat jos kilogramele acumulate", a declarat vedeta.

"Sunt cea mai bogată!"

"Dorul de familie m-a "uscat" pe picioare. Nu mi-a fost atât de greu fizic sau în lipsa hranei, cât am suferit de dorul alor mei. Și, când reușeam să adorm, visam copiii cum alergau spre mine, îmi visam soțul cum mă mângâia și, automat, lacrimile îmi șiroiau pe obraji. Familia este cel mai mare dar pe care îl am de la Dumnezeu, sunt cea mai bogată!

Am avut senzația că am fost plecată 3 luni de acasă, nu 3 săptămâni. Iar zilele alea când nu aveam activități sportive, simțeam că mă sufoc, că nu am aer. Am mai fost plecată de acasă, dar niciodată atât de mult timp și niciodată să nu am acces la telefon, să nu pot vorbi cu ei, să nu pot să-i văd și să știu de ei. A fost teribil de greu", a mai povestit Roxana Ciuhulescu.

