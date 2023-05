Rotativa guvernamentală. Chirieac, după declarațiile lui Iohannis: Nu s-a întâmplat vreodată ca Ciolacu să spună "Nu!", dar vine o vreme când ar putea să o facă

Ce a declarat Klaus Iohannis

"Calendarul inițial al rotației guvernamentale poate fi respectat. Vineri ar începe procedura și în varianta optimală ea s-ar putea încheia pe 30 mai. Le-am spus și celor din PNL. I-am rugat să trateze negocierile în Coaliție, și cu greviștii, cu toată seriozitatea, să fie o parte relevantă în păstrarea stabilității guvernării, stabilității generale în România. Numai de instabilitate și de certuri politice nu avem nevoie. Toate aceste chestiuni pot fi rezolvate cu înțelepciune”, a declarat Klaus Iohannis.

"Nu am niciun interes să trag de timp și să apară sincope și incertitudini. Această rotație trebuie să se desfășoare, după părerea mea, rapid, corect, pe scurt, cum se spune, sticlă, fiindcă oamenii trebuie să vadă că nu e vorba de tras sfori, de negocieri care se poartă prea târziu, ci de o chestiune pe care și-a însușit-o coaliția de la bun început. Se pune în practică și mergem mai departe”, a mai spus Iohannis.

"Iohannis a mai spus un lucru acolo, să nu trecem peste asta"

Întrebat dacă s-ar putea ca PSD nu respecte schița făcută de Klaus Iohannis, având în vedere că președintele nu spune cu certitudine data la care ar urma să înceapă procedura privind rotativa, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Până acum, eu nu am auzit declaraţii oficiale decât din partea domnului Ciucă şi, astăzi, din partea domnului preşedinte Iohannis. Şi domnul Iohannis a mai spus un lucru acolo, să nu trecem peste asta: că există un protocol stabilit dinainte şi el trebuie respectat. Ori, dârdora de acum este din cauza dorinţei PSD-ului sau dorinței domnului Grindeanu de a rămâne la Ministerul Transporturilor. Domnul preşedinte Iohannis a spus că s-a negociat de mult acest protocol şi trebuie pus în practică. Când mă gândesc că ai negociat un protocol, te referi la tot protocolul, nu doar în privinţa datei respective, nu? ", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Analistul politic este de părere că sunt șanse să nu se respecte schiţa dată de Klaus Iohannis, privind instalarea cabinetului Ciolacu, "câtă vreme nu avem un răspuns suficient din partea PSD. Deocamdată, sunt doar nişte ziceri din partea PNL".

"Nu s-a întâmplat ca Ciolacu să spună "Nu!", dar vine o vreme când ar putea să o facă"

Cât despre posibilitate ca Marcel Ciolacu să nu fie de acord cu calendarul propus de președinte, Bogdan Chirieac a afirmat că "până acum, nu s-a întâmplat vreodată ca Marcel Ciolacu să spună "Nu!", dar vine o vreme când ar putea să o facă. Avem o mulţime de declaraţii de toate felurile din partea PNL. Din partea PSD nu avem declaraţii oficiale, decât declaraţia domnului Marcel Ciolacu pusă, sâmbătă, pe Facebook, în care spune "suspendăm negocierile". Astăzi, este miercuri, da? Nu avem, în patru zile, o altă declaraţie a preşedintelui Marcel Ciolacu".

"Până la urmă, discutăm despre Guvernul României. Aici nu merge să rezolvi pe sub masă, cum rezolvi cu ONG-urile sau cu serviciile. Este o chestiune perfect publică. Guvernul României! Deocamdată, actorul principal al acestei rotative, Marcel Ciolacu şi PSD, nu s-a pronunţat. Aşteptăm să se pronunţe. De ce cred că probabil nu este un consens de timp... Nu l-am văzut pe preşedintele Marcel Ciolacu să iasă public să afirme că "da, până pe 30 (n.r. s-ar putea încheia rotativa)...", a adăugat analistul politic.

Ce a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, pe Facebook

"De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor. De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată. Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării", a spus Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.