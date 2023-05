Rotativa, amânată. Situaţie perfectă pentru PSD. Bulai: Cineva plăteşte nota, în sens electoral. Şi cine e ăla? Cel care are prim-ministru, întotdeauna

"Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiţii în care situaţia se menţinea la un anumit echilibru. Ţinând cont de faptul că, aşa cum am găsit soluţii până acum şi nu am dat înapoi din faţa responsabilităţii, după discuţii avute în coaliţie, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din Învăţământ. Am decis să menţinem dialogul astfel încât să găsim soluţii pentru problemele îndreptăţite ale cadrelor didactice şi să facem în aşa fel încât pe baza înţelegerii şi raţiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluţii. Doar că ele nu se pot rezolva printr-o singură decizie.

În atare condiţii, aşa cum am menţionat mai devreme am avut discuţii până aseară târziu, am discutat şi astăzi dimineaţă, şi am convenit ca până la soluţionarea acestor probleme, să nu îmi depun mandatul şi să îmi asum în continuare responsabilitatea funcţiei de premier. În felul acesta, sper să fie create condiţiile astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să putem pune în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliţiei", a declarat Nicolae Ciucă. CITEŞTE AICI DECLARAŢIA COMPLETĂ

Sociologul Alfred Bulai vede amânarea rotativei ca un avantaj pentru PSD.

"Mie mi se pare că este perfectă pentru PSD această situaţie. De ce spun asta? Pentru că, mai întâi, PSD e la guvernare real, şi chiar conduce guvernul. Dl Ciucă e un om care execută ordine, iar dl Ciolacu are situaţia fericită în care este la butoane. Şi mai e şi în opoziţie pe jumătate, mai iese, îşi mai dă cu părerea.

PNL e într-o situaţie derutantă. Cineva totuşi plăteşte nota de plată în sensul electoral. Şi cine e ăla? Cel care are prim-ministru, întotdeauna. Întotdeauna, principalul actor, simbolic, în guvernare, încasează toate bulinele roşii. Sunt exemple, cum ar fi ţărăniştii, care au picat în 1998, când a fost criza. Ceilalţi nu au păţit nimic.

Preşedintele urcă un partid. Primul ministru, doar dacă este unul foarte abil reuşeşte lucruri senzaţionale.

Revenind, PSD e la butoane, PNL doar încasează nota de plată. Dl Ciolacu e un politician foarte bun, în raport cu domnul Ciucă", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Tu ai zis un lucru mare, că atunci când vine PSD la guvernare încep mitingurile. Iată că nici nu au apucat să vină", a intervenit Val Vâlcu.

"PSD, sigur, ar avea mai multă putere dacă ar fi la guvernare. Cu costul amintit acum, că ar fi asperităţi mai mari, dar nu se sperie de asta. Există experienţă de pe vremea lui Liviu Dragnea, cu campaniile împotriva PSD", a mai arătat Bulai.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News