Românii se înghesuie să-și facă pașapoarte. Chirieac: Este una dintre consecinţele războiului de la graniţă

"Este una dintre consecinţele războiului de la graniţă. Chestia asta că, acum, toată lumea îşi face paşaportul să plece în vacanță ştiţi bine că este falsă. Lumea îşi face paşaport că se gândeşte... Şi aţi avut reportaje în care lumea a recunoscut: "Vrem să avem paşaport, că, dacă, Doamne fereşte!, este ceva, ne mutăm mai la vest". Sigur că nu va fi cazul. Nu se va întâmpla aşa ceva, nu vom fi atacaţi. Unde să pleci? Fără rost, fără nimic. Am văzut mai ales oameni în vârstă. Sunt consecinţe, la fel cum nu găseşti Euro - nu găsești să schimbi din Lei în Euro. Băncile nu au, casele de schimb vând la preţuri uriaşe. Este o majorare uriaşă a prețurilor, inclusiv la benzină.

"Treaba Administraţiei, acum, nu era să judece oamenii. Era să majoreze, de o manieră substanţială, posibilitatea de a-ţi face paşaport. În Bucureşti, nu ştiu câte centre sunt - 2 sau 3 centre. Mai făceai încă zece. Atunci, dacă făceai încă cinci centre, nu mai era coada, se liniştea lumea. Detaşează din Poliţie suficienţi oameni ca să satisfaci această cerere. La fel şi cu Euro de hârtie, că nu sunt sume mari - schimbă câteva sute de euro lumea. Alimentează România, că ai această posibilitate, cu euro de hârtie, de valori mici, cât are omul. Câteva hârtii, să schimbe, să aibă şi el în dulap, sub saltea, că se simte omul mai liniştit în zona asta. Că nu se schimbă, am văzut că ucrainienii mai declară la vamă şi 500.000 de euro şi un milion de euro", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

Program prelungit la pașapoarte

Peste 100 de persoane așteptau, astăzi, la Serviciul de Pașapoarte dintr-un centru comercial din Bucureşti, potrivit Antena 3. În cazul unui eventual conflict, oamenii vor să plece din ţara noastră. Pentru eliberarea paşaportului, oamenii trebuie să plătească aproximativ 250 de lei

"Încă de la primele semnale de creștere a volumului solicitărilor de pașapoarte, pentru evitarea supraaglomerării la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, Direcția Generală de Pașapoarte a recomandat instituțiilor prefectului, în cadrul cărora sunt organizate serviciile publice comunitare de pașapoarte, dispunerea prelungirii programului de lucru cu publicul, precum și suplimentarea, până la capacitatea maximă, a stațiilor de preluare a cererilor, utilizate la nivelul structurilor teritoriale de pașapoarte.

În acest context, în prezent, a fost prelungit programul de lucru cu publicul de luni până vineri, astfel: - în intervalul orar 08.00 – 20.00: S.P.C.P. Argeș, București, Constanța, Dolj, Timiș și Satu Mare; - în intervalul orar 08.30 – 20.30 SPCP Galați; - în intervalul orar 08:00-18:00: S.P.C.P. Botoșani și Suceava, iar în ziua de miercuri programul de lucru cu publicul realizându-se în intervalul orar 08.00-18.30; - în intervalul orar 08:30 – 18.30: S.P.C.P. Brăila, Buzău, Cluj, Dâmbovița și Ilfov; - în intervalul orar 08:30 – 18.30: S.P.C.P. Teleorman începând din data de 08.03.2022.; - în intervalul orar 08:00 – 20.00: S.P.C.P. Călărași începând din data de 08.03.2022.

În cazul structurilor de pașapoarte care încă nu și-au prelungit programul de lucru cu publicul, Direcția Generală de Pașapoarte a recomandat efectuarea unei analize de către conducerea instituțiilor prefectului și a serviciilor publice comunitare de pașapoarte, cu privire la oportunitatea luării acestei măsuri în funcție de numărul de solicitări. Având în vedere cele expuse, recomandăm verificarea programului de lucru cu publicul prin accesarea site-urilor instituțiilor prefectului, la secțiunea „Pașapoarte – Adresa și programul de lucru”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.