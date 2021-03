ROMÂNII AU TALENT. Emanuel Stanca, experiență cu pacienții cu demență: Îi vezi zilnic cum se sting

Emanuel Stanca vine din Timișoara, are un băiețel de un an și, în prezent, mai merge la atelierul unui prieten, pentru lucru, atunci când acesta are nevoie.

Așa și-a făcut curaj să cânte. A crezut că e locul perfect pentru a exersa, iar de aici și până la participarea la „Românii au talent”, unde a luat patru de „Da”, a fost doar un pas.

Emanuel Stanca a povestit că „am avut tot felul de joburi în țară și în străinătate. Am început de la joburi mici de genul centralist, am plecat în afara țării și am renunțat la facultate pentru că a trebuit să fac rost de bani.”

Concurentul a povestit despre experiența cu pacienții cu demență

„Am fost asistent medical la un centru privat pentru oameni cu probleme de demență... Dacă spune un pacient că și-a uitat mașina afară, dar e internat de cinci ani, trebuie să-i descrii mașina din imaginația ta, să te creadă că ai văzut-o. Oamenii cu demență așa fac, uneori sunt și violenți. Trebuie să-ți placă să ai grijă de oamenii care nu mai sunt capabili să o facă. Trebuie să ai un pic de stomac să-i vezi așa cum se sting, în fiecare zi. Dacă îi ajuți, e mai plăcut pentru toată lumea.”, a povestit tânărul la „Românii au talent”.