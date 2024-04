România, într-o grupă echilibrată pentru EURO 2024 de handbal feminin

Echipa națională de handbal feminin a României a fost repartizată în Grupa B, alături de reprezentantele Muntenegrului, Cehiei și Serbiei la Campionatul European - EHF EURO 2024, în urma tragerii la sorți care a avut loc joi seară, la Viena.

România, antrenată de Florentin Pera, care a câștigat prima grupă valorică a preliminariilor, cu punctaj maxim, a făcut parte din urna a doua valorică, în timp ce Muntenegru a fost cap de serie, scrie Agerpres.

Cea de-a 16-a ediție a EHF EURO la feminin va avea loc în perioada 28 noiembrie-15 decembrie, în Austria, Ungaria și Elveția, cu participarea a 24 de echipe, cu opt mai multe decât la edițiile precedente.

Meciurile din cadrul grupei B, în care se află România, vor avea loc în Ungaria, la Debrecen.

Vor ieși din faza grupelor doar primele două echipe clasate în faza inițială a competiției. În continuare, primele două locuri din Grupa B se vor încrucișa cu primele două locuri din Grupa A și Grupa C în Main Round 1.

