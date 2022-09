România, campioană europeană la Olimpiada de Informatică pentru Juniori 2022. Două medalii de aur, patru de argint și una de bronz

Peste 170 de concurenți din 132 de țări au participat la acest eveniment găzduit de Ucraina, în format online. Olimpicii români au participat din București, de la un centru care le-a asigurat tehnologia pentru a putea rezolva problemele de concurs. Potrivit regulilor de concurs, participanții sunt născuți după 31 decembrie 2006. Elevii au avut de rezolvat probleme pe 20 și pe 22 septembrie.

Iată premiile obținute, după cum notează SEPI:

Savu Ștefan Cătălin, C.N. “I.L. Caragiale” / Centrul Județean de Excelență Ploiești – medalie de aur

Voicu Mihai Valeriu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur

Chenglin Shang, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de argint

Rebengiuc Mircea, C.N. de Informatică “Tudor Vianu”, București – medalie de argint

Dumitru Alexandru, C.N. “I.L. Caragiale” / Centrul Județean de Excelență Ploiești – medalie de argint

Dima Alexandru, Școala Gimnazială Internațională “Spectrum”, Cluj Napoca – medalie de argint

Guba Daniel, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de bronz

Mateescu Alexandru, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – mențiune de onoare

Team Leader a fost Bunget Mihai de la C.N. “Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu, iar Deputy Leader – Iordache Ioan-Bogdan de la Universitatea București.

Aceste rezultate vin după performanța de acum trei săptămâni de la Balcaniada de Juniori de la Dorohoi, unde România a obținut patru medalii de aur și patru de argint. “Rezultatele de acum au și câteva frumoase semnificații:

Secretul? Continuitatea, spun profesorii antrenori

“Fără a minimiza performanțele concurenților din celelalte țări participante, am încercat să îmi explic ce au avut copiii români în plus. A devenit de notorietate că avem în țară antrenori de foarte mare valoare, că există centre extrem de puternice de pregătire, că selecția este una profesionistă, că suportul moral venit din partea părinților are rolul său incontestabil. Totuși, fără a exclude nimic din acești factori decisivi, parcă lipsește ceva din ecuație.

Ce au avut Ștefan, Mihai & CO în plus. Care a fost ingredientul suplimentar care a adus România pe poziția de campioană. Opinia mea este că acel ingredient secret are un nume: continuitate“, scrie pe Facebook profesorul de informatică Adrian Panaete, coordonator al loturilor de informatică la seniori, profesor antrenor al olimpicilor.

În această vară, la sffârşitul lunii iulie, am primit acasă alţi campioni, de data aceasta la Astronomie, iar în septmebrie România a urcat pe podium şi la Olimpiada de Robotică. O echipă de elevi de la Clubul de robotică „Sophia Science” din Galați a câştigat anul acesta primul loc la competiția internațională World Robot Olympiad, desfăşurată în Statele Unite ale Americii. Tema concursului de anul acesta a fost „My Robot, My Friend” („Prietenul meu, Robotul”) iar participanții au avut de conceput roboți care fac treburi gospodăreşti, pot să salveze sau să ofere sprijin medical.

