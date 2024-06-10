Rezultat parțial europarlamentare: Un independent prinde pragul, Dreapta Unită înregistrează doar 8,5%. Vezi tot clasamentul

Clasament după numărarea a 8.270.000 de voturi:
ALIANȚA ELECTORALÃ PSD PNL - 48.7%
ALIANȚA AUR - 14,8%
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ - 8,5%
UNIUNEA DEMOCRAT MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - 6,7%
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA - 5,04%
PARTIDUL REINNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI - 3,6%
STEFANUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - 3%
GHEORGHE VLAD-DAN - 2,4%
PARTIDUL DIASPORA UNITĂ - 1,7%
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL - 1,4%
SOSOACÃ DUMITRU-SILVESTRU - 0,9%
PARTIDUL PATRIOȚILOR - 0,7%
PARTIDUL ROMÂNIA MARE - 0,6%
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA - 0,5%
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ - 0,44%
ROMÂNIA SOCIALISTĂ - 0,41%
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