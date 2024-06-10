BREAKING NEWS  Rezultat parțial europarlamentare: Un independent prinde pragul, Dreapta Unită înregistrează doar 8,5%. Vezi tot clasamentul

Data actualizării: | Data publicării:
Autor: Alexandru Negrici | Categorie: Politica
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Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea

Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea a 8,27 milioane de voturi, avem un clasament ușor diferit față de exit-poll.

Clasament după numărarea a 8.270.000 de voturi:

ALIANȚA ELECTORALÃ PSD PNL - 48.7%

ALIANȚA AUR - 14,8%

ALIANȚA DREAPTA UNITĂ - 8,5%

UNIUNEA DEMOCRAT MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - 6,7%

PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA - 5,04%

PARTIDUL REINNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI - 3,6%

STEFANUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - 3%

GHEORGHE VLAD-DAN - 2,4%

PARTIDUL DIASPORA UNITĂ - 1,7%

PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL - 1,4%

SOSOACÃ DUMITRU-SILVESTRU - 0,9%

PARTIDUL PATRIOȚILOR - 0,7%

PARTIDUL ROMÂNIA MARE - 0,6%

PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA - 0,5%

PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ - 0,44%

ROMÂNIA SOCIALISTĂ - 0,41%

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