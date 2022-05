Rețetă: Supă cremă de praz cu cartofi și smântână, fină și cremoasă

Prazul este o legumă care poate fi gătită în multe moduri și se potrivește foarte bine și în această supă cremă. Culoarea supei este una vernil, foarte faină și apetisantă.

Francezii au celebra Soupe a la Vichyssoise care este de fapt o supă rece de cartofi cu praz și care se prepară pe baza unui stock de pui (supă limpede de pui). În cazul acestei rețete am înclinat balanța spre praz și am adăugat și o rădăcină de păstârnac pentru un gust dulceag și o aromă fină suplimentară, potrivit savoriurbane.com.

Cartofii trebuie să fie din cei făinoși, speciali pentru piure (ca să nu iasă o supă cleioasă). Smântâna pe care o folosesc la această supă cremă de praz cu cartofi este una dulce pentru frișcă și care are min. 30% grăsime. Deci nu vorbim despre smântâna acrișoară (fermentată) pentru sarmale sau papanași. Puteți alege și smântână pentru gătit daca este naturală și are min 30% grăsime – de La Dorna de exemplu (exclus imitațiile gen Gran cucina etc).

Lichidul în care vor fierbe legumele ar fi bine să fie o supă de pui preparată anterior (vezi cum se face) sau una de legume (vezi aici) dar nu e o problemă dacă folosiți apă fierbinte în locul ei.

Din cantitățile de mai jos rezultă cca. 6 porții bune de supă cremă de praz cu cartofi și smântână.

Ingrediente

1 kg praz (din care rămân cca. 750 g după toaletare), 400 g cartofi, 1 rădăcină de păstărnac (opțional dar recomandat), 50 g unt, 25 ml ulei (1 lingură), sare, piper, 2 L supă de pui, legume sau apă fierbinte, 200 ml smântână dulce pentru frișcă.

În plus: crutoane simple sau aromate, verdeață tocată (pătrunjel verde, cepșoară etc)

Mod de preparare

Se spală și se curăță cartofii și rădăcina de păstărnac. Aceasta dă o aromă faină și o dulceață deosebită supei. La praz se taie frunzele groase verde închis (nu complet), se despică în două pe lung și se spală exemplar sub jet de apă rece. Între foile de praz adesea găsim pământ sau mici gângănii.

Se taie prazul în bucăți groase de 1-2 cm, cartofii în cuburi de 3 cm și păstârnacul în jumătate și apoi în felii.

Se alege o oală încăpătoare de cca. 4 L în care se pune la topit untul cu o lingură de ulei – acesta din urmă previne arderea untului. Primul care a mers în oală a fost păstârnacul deoarece are timpul cel mai lung de gătire. Se adaugă un praf de sare și se sotează la foc mic sub capac timp de 5 minute amestecând ocazional ca să nu se ardă cumva.

Apoi se adaugă prazul peste care se presară un pic de piper negru proaspăt măcinat și ceva sare. Se sotează vreo 3-4 minute sub capac ca să se înmoaie.

Ultimii adăugați au fost cartofii. Se amestecă bine în oală și se stinge otul cu 2 L de lichid fierbinte – supă de pui, de legume sau apă. Se mătește flacăra de sub oală și se duce totul la fierbere.

De-acum nu mai durează mult – în cca. 20 de minute e gata această supă cremă de praz cu cartofi. Dacă vă plac supele cremă mai groase atunci puteți scădea mai mult lichidul prin fierbere.

Trebuie testat un cartof iar dacă acesta este moale putem stinge focul. Înainte de a stinge focul punem cei 200 ml de smântână dulce pentru frișcă și lăsăm supa 1 minut să clocotească la foc mic.

Supa cremă poate fi și strecurată pentru a fi siguri că nu au rămas fibre de la păstârnac sau bucățele de cartof. Dacă vi se pare prea groasă o mai puteți dilua cu supă fierbinte. Tot acum se corectează și asezonarea cu sare și piper măcinat.

Această supă cremă de praz cu cartofi se servește atât fierbinte cât și rece, la temperatura camerei. Eu am garnisit-o cu pătrunjel verde tocat și câteva crutoane aromate cu cașcaval.

Supa cremă de praz se păstrează bine 3-4 zile la frigider și poate fi reîncălzită cu ușurință în zilele următoare.

