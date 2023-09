Reorganizarea administrativ-teritorială, amânată după alegerile din 2024. Ministrul Dezvoltării spune că e nevoie de modificarea Constituției

'Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale, chiar dacă de multe ori nu am fost pe placul multor colegi care sunt în administraţia publică locală sau judeţeană. După cum bine ştiţi, o perioadă de trei ani de zile am fost preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, am avut experienţă şi ca primar timp de 12 ani, şapte ani de zile am fost preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.', a zis ministrul Veștea.

'Trebuie modificată Constituţia'

'Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale şi sper ca în legislatura viitoare să se poată materializa acest lucru, ţinând cont de faptul că în prezent nu avem cadrul legal pentru a putea face astfel de comasări ale localităţilor. S-a încercat un astfel de referendum la Buzău, din păcate nu au reuşit să întrunească numărul de persoane pentru ca acest referendum să poată fi validat. Trebuie modificată Constituţia', a spus Veştea luni, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa.

Ministrul a adăugat că un prim pas îl reprezintă consorţiile administrative, prevăzute ca jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi pentru care deja sunt pregătite documentaţiile necesare.

'Ceea ce vă pot spune este faptul că acest lucru se va realiza în perioada următoare şi prin intermediul consorţiilor administrative. Noi avem un jalon în PNRR prin care reglementăm modul în care vor funcţiona aceste consorţii administrative, în sensul că mai multe localităţi se pot asocia, pot crea personalitate juridică, pot asigura bugetul unei astfel de entităţi printr-o contribuţie de, ştiu eu, 5% din bugetul fiecărei localităţi, în aşa fel încât să poată să funcţioneze integrat, să poată să îşi angajeze arhitect-şef, să îşi poată angaja o serie de persoane pe care, din păcate, nu îşi pot permite să le angajeze pe actuala organigramă a primăriei.

Acest jalon va trebui să îl îndeplinim în perioada imediat următoare, noi deja am pregătit toate documentele necesare, în aşa fel încât să creăm o astfel de oportunitate, şi cred că va fi un prim pas în perspectiva comasării localităţilor şi chiar a viziunii unei viitoare regionalizări', a mai afirmat ministrul Adrian Veştea, conform Agerpres.

