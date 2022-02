Relaţia neştiută dintre Adela Popescu şi Mihai Constantinescu. "Aveam doar 11 ani când m-a scos prima dată la restaurant"

Înainte să devină celebră, Adela Popescu obişnuia să participe la diverse festivaluri de muzică, din dorinţa de afirmare. Nu locuia, la acea vreme, în capitală ci în satul Şuşani din judeţul Vâlcea unde s-a născut şi a copilărit. Vedeta a recunoscut într-un interviu televizat recent că a avut ocazia să mănânce pentru prima dată într-un restaurant alături de regretatul Mihai Constantinescu. Artistul a fost impresionat de talentul Adelei, după ce a remarcat-o cântând o piesă de-a Loredanei Groza la Festivalul de la Năvodari, astfel că a decis să o ajute. I-a devenit mentor, i-a compus mai multe piese, a găzduit-o în Bucureşti şi chiar i-a cumpărat şi haine. Adela a mărturisit că, la acea vreme, nu era obişnuită cu stilul de viaţă din Bucureşti şi că norocul ei a fost că l-a întâlnit pe Mihai Constantinescu care i-a şi călăuzit paşii spre succes.

"Mihai m-a convins să vin la Bucureşti. Am stat în casă cu el."

Mihai Constantinescu povestea în presă, cu ani în urmă, despre cât de impresionat a fost de talentul ei: „Am cunoscut-o la Năvodari. Avea 11 ani şi am auzit-o cântând. Am rămas fascinat. Cânta…rupere, mai ales la vârsta ei”. Adela îşi aminteşte mereu cu dor şi cu drag de Mihai şi de perioada în care cei doi au fost extrem de apropiaţi, aproape ca tată şi fiică. "„Mihai Constantinescu m-a determinat să vin la București. Eram în tabără, la mare. A avut un concert cu Anastasia Lazariuc iar eu am luat microfonul și am zis că vreau să cânt. I-a plăcut foarte mult și mi-a cerut contactul. Mi-a zis că am talent şi că mă poate ajuta. Mi-a compus melodii, m-a primit la el în casă."

Adela Popescu este în prezent actriţă de teatru şi televiziune, prezintă emisiunea "Vorbeşte lumea", este invitată să vorbească la podcasturi şi a rămas una din cele mai titrate vedete. Este căsătorită cu Radu Vâlcan şi are trei copii. A jucat în cele mai urmărite telenovele românești, a urcat pe scenă alături de DJ Project iar de mai mulți ani e prezentator TV, însă toate aceste reușite nu au făcut-o să uite de cel care a descoperit-o: Mihai Constantinescu.

