Regina Elisabeta, mesaj de ziua strănepotului său Archie

Conform BBC, monarhul l-a felicitat pe fiul Prințului Harry și al lui Meghan Markle prin intermediul rețelei Instagram. „Îi urez lui Archie Mountbatter-Windsor o zi de naștere frumoasă cu ocazia împlinirii vârstei de doi ani”, se arată în postare.

Printre cei care i-au mai urat la mulți ani copilului care trăiește în SUA se numără și Ducii de Cambridge, unchiul și mătușa lui Arche, și Prințul De Wales și Ducesa de Cornwall, bunicii săi. De această dată, mesajul a venit pe Twitter.

Happy birthday to Archie, who turns two today. ????



???? Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu