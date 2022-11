"Undeva prin anul 2017-2018, la Alba Iulia, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” a avut loc o lansare de carte. Acolo l-am invitat pe maestrul Matei Vișniec, pe scriitorul Matei Vișniec, să vină și să-și prezinte cărțile. A acceptat, deși nu ne cunoșteam la acel moment, iar în urma împrietenirii noastre mi-a trimis câteva piese de teatru, câteva poeme nou scrise și le-am listat, le-am pus în față, am scos chitara, am dat drumul la reportofon și exact ideile muzicale care au venit din prima clipă s-au materializat și s-au transformat în cântece” a destăinuit Silvan Stâncel.

Regii toți se cred eterni - cu dedicație…

"Timp de trei ani am compus undeva la puțin peste douăzeci de cântece, iar fiind încurajat mereu de către Matei Vișniec să avansez cu aceste cântece am ajuns la o formă finală a lor și am considerat că este bine ca primele 12 cântece din cadrul acestui proiect să facă parte din acest album care se numește „Dacă inimile toate”. Titlul este propus de către Matei Vișniec, am considerat că așa este firesc. Cele 12 cântece sunt 12 poezii distincte cu mesaje distincte, cu mesaje despre noi, despre viața noastră, despre remușcări: Casele, Cântec de bufon, Dacă inimile toate, Coșmarul, Cântec de bufon, Dansul lumii, La coafor, Regii toți se cred eterni, un cântec pe care i-l dedicăm lui Vladimir”, a destăinuit artistul.

