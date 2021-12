Reghe, prima reacție la fotografiile apărute cu Anamaria Prodan nud: Nu i-aș face așa ceva. Pozele mi le-a trimis pe mail

Laurențiune Reghecampf a avut o primă reacție despre fotografiile cu Anamaria Prodan nud care au apărut în spațiul public, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

"Vreau să vă rog să discut cu dumneavostră și nu cu invitații dumneavoastră (n.r: făcând referire la Anamaria Prodan). Eu nu v-am trimis notificare să nu-mi pronunțați numele, ci să nu se discute despre viața mea privată. Cine mă cunoaște pe mine știe că nu vorbesc public despre problemele mele. Nu i-aș face Anamariei așa ceva (nr: să publice pozele). Pozele, este adevărat, mi le-a trimis pe mail. I-am spus că mailurile le-am șters și din căsuță. Am încurajat-o să meargă la poliție. Nu vreau să mai vorbesc despre acest lucru. M-ați văzut vreodată pe mine vorbind despre relația cu Anamaria sau despre Bebe? Eu nu am niciun scandal cu Anamaria Prodan. Este singura mea reacție. Este problema mea (n.r: făcând referire la pictorial)", a declarat Laurențiu Reghecampf, la Realitatea Plus

"Eu deja ştiu cine a dat aceste fotografii. Ştiu cum au ajuns în presă, ştiu cine le-a distribuit. Ştiu că sunt venite şi din partea respectivă, din galeria Stelei. Ştiu cum au ajuns acolo. Nu-i niciun fel de problemă, avocaţii mei deja s-au ocupat, la Poliţie a fost totul aranjat, şi povestit, şi scris. Nu-i niciun fel de problemă. În cel mai scurt timp, cine a dat aceste fotografii şi cine le-a luat din mail-ul soţului meu va plăti. Nu-i niciun fel de problemă! În timp foarte, foarte scurt‘, a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.

"Căsnicia mea nu face obiectul unei dezbateri de interes public"

De curând, Laurențiu Reghecampf a transmis un mesaj după ce a fost acuzat în nenumărate rânduri că a profitat de averea familiei Prodan.

"Cu privire la moștenirea primită de către Anamaria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens. Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022), apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale", a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

"Căsnicia mea nu face obiectul unei dezbateri de interes public, drept pentru care vă rog să-mi respectați decizia de a nu mă angrena în discuții vizând acest subiect. Copiii vor reprezenta întotdeauna o prioritate în ceea ce mă privește. Mă voi implica în educația lor cu aceeași dăruire, voi continua să-mi îndeplinesc rolul de tată, să le ofer dragoste și sprijin necondiționat. Orice alte declarații sau speculații constituie imixtiuni nefondate în viața mea privată", a mai scris Reghecampf, privind acuzațiile potrivit cărora nu își neglijează copilul.

