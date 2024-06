Regele Charles face o remarcă publică rară despre nepoții săi în timpul unui banchet de stat

"Altețele Voastre, soția mea și cu mine suntem foarte încântați să vă putem primi la Buckingham Palace în seara aceasta", a spus Regele japonezilor la un banchet de stat marți. În discursul său, el a făcut și o rară referire la nepoții săi - părea să facă aluzie la aprecierea lor pentru cultura pop japoneză - în timp ce discuta despre prietenia sa cu Împăratul și despre experiența lor anterioară de pescuit.

"Regret doar să vă raportez că nu am avut mai mult noroc cu încercările mai recente de pescuit - fraza Pokémon 'gotta catch ’em all' poate rezona cu nepoții mei, dar pentru mine este, poate, un ideal", a spus Regele.

Charles are cinci nepoți. Fiul său cel mare, Prințul William, căsătorit cu Kate Middleton, este tatăl Prințului George, 10 ani, Prințesei Charlotte, 9 ani, Prințului Louis, 6 ani. Între timp, Prințul Harry și soția sa Meghan Markle sunt părinții Prințului Archie, 5 ani, și a Prințesei Lilibet, 3 ani.

Regele a exprimat, de asemenea, dorința sa profundă pentru continuarea schimbului cultural între cele două națiuni insulare, pe care a spus că ar îmbogăți creativitatea ambelor țări. După ce a discutat cât de încântat a fost de influența japoneză asupra artelor și culturii britanice, menționând filme precum The Boy and the Heron și Spirited Away, care a fost reimaginat ca spectacol de scenă și primește recenzii foarte bune la teatrul London Coliseum. Charles a făcut și o mențiune despre o celebră iconă japoneză cu rădăcini britanice.

"Poate mi-ați permite să remarc o anumită persoană care împlinește 50 de ani anul acesta, crescută într-o suburbie londoneză alături de sora ei geamănă, antreprenor autodidact cu o avere de miliarde de dolari și ambasador Unicef pentru copii", a spus el în mod amuzant. "Așa că îi urez La Mulți Ani foarte fericiți lui Hello Kitty", ceea ce a provocat multe râsete în audiență.

