Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, Doctor Honoris Causa al Universității Naționale din Córdoba, Argentina

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc la sediul Universității Naționale din Córdoba, în prezența rectorului Jhon Boretto, a prorectorului Mariela Marchisio, a prof. Hugo Juri, fost rector al Universității Naționale din Córdoba și rector al Universidad del Sentido, program internațional, inițiat de Papa Francisc și coordonat de reprezentanții Scholas Occurrentes, și a membrilor Senatului Universității din Córdoba.

SNSPA a fost reprezentată la eveniment de prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu, președintele Senatului SNSPA, coordonator al Centrului Regional Scholas Occurrentes din țara noastră, directorul Institutului de Studii Latino-Americane din cadrul SNSPA și membru al Secretariatul executiv al Forului Academic Permanent America Latină şi Caraibe – Uniunea Europeană. La ceremonie, au participat și invitați speciali, precum: E.S. Dan Petre, Ambasador al României în Argentina, prof. Juan Fernando Galván Reula, fost rector al Universității din Alcalá și Doctor Honoris Causa al SNSPA (2017), și prof. Rafael Rosell, rector al Universității del Alba, co-fondator și președinte al Forului Academic Permanent America Latină şi Caraibe – Uniunea Europeană.

Ceremonia a debutat cu alocuțiunea rectorului Universității Naționale din Córdoba, prof. univ. dr. Jhon Boretto, care a precizat că Senatul universității apreciază în mod deosebit contribuția profesorului Pricopie la dezvoltarea şi promovarea relațiilor academice dintre America Latină și Europa Centrală și de Est, mai ales România, atât în calitate de rector al SNSPA, cât și în calitate de președinte al Forului Academic Permanent America Latină şi Caraibe – Uniunea Europeană, în mandatul 2018-2022.

"Acest titlu simbolizează spiritul colaborării biregionale dintre România şi Argentina"

“Am acceptat, cu recunoștință și bucurie, titlul de Doctor Honoris Causa al acestei prestigioase universități din Argentina. Această onoare nu-mi aparține doar mie personal, ci reprezintă recunoașterea angajamentului și a eforturilor întregii comunități academice a SNSPA. Distincția reprezintă nu doar un moment de mândrie pentru mine, ci și pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Cu ajutorul Centrului Regional Scholas Occurrentes SNSPA și a Institutului de Studii Latino-Americane din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, ambele coordonate de prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu, am organizat la SNSPA evenimente adresate comunității academice din cele două regiuni, precum cel de-al IV-lea Summit academic America Latină şi Caraibe – Uniunea Europeană, școli de vară și programe internaționale dedicate tinerilor. Ne-am angajat într-o călătorie comună, promovând schimbul de cunoștințe și experiențe între țările noastre, consolidând astfel legăturile interculturale și stimulând dialogul constructiv. Acest titlu simbolizează spiritul colaborării biregionale și aprofundează legăturile strânse dintre România și Argentina în domeniul învățământului superior. Suntem hotărâți să continuăm această călătorie comună, să cultivăm cunoașterea și să încurajăm excelența academică în ambele țări.”, a susținut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

În continuare, rectorul SNSPA a susținut prelegerea cu tema “The Meaning of the Academic Cooperation between the Latin America and the Caribbean and the European Union”, remarcând faptul că, prin încurajarea schimbului de idei și a colaborării academice între cele două regiuni, se consolidează o legătură academică profundă, care va susține dezvoltarea socială și economică atât în America Latină și Caraibe, cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Astfel, acest parteneriat contribuie la formarea unei generații viitoare de lideri și profesioniști, pregătiți să abordeze provocările complexe ale lumii moderne.

Universitatea Națională din Córdoba, înființată în 1613, este cea mai veche universitate din Argentina și una dintre cele mai vechi și prestigioase universități din America Latină. În primele două secole de existență, Universitatea Națională din Córdoba a oferit trei domenii de studii: filosofie, teologie și drept. În prezent, are 15 facultăți care oferă aproape 300 de programe de licență și masterat, 100 de centre academice de cercetare, 25 de biblioteci și 16 muzee. Universitatea Națională din Córdoba găzduiește un observator astronomic. Clădirile universității, situate în centrul orașului, au fost declarate Sit de Patrimoniu Mondial de UNESCO în 2000.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News