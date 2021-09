Răzvan Fodor, despre soția sa, după 11 ani de căsnicie: Sufăr ca un câine. Sunt mai fătălau așa

Răzvan Fodor și Irina, soția sa, sunt căsătoriți de aproximativ 11 ani și au împreună o fetiță, iar relația lor este demnă de invidiat.

Răzvan Fodor a vorbit despre soția sa, glumind despre felul în care ea l-ar fi "abandonat" pentru a doua oară în acest an, după ce a fost plecată departe, să filmeze noul sezon Asia Express.

"Soția mea e tovarășa mea de viață, e tovarășa mea de pahar. Avem 11 ani de căsnicie și 14 ani de relație. Eu sunt mai fătălau așa. Eu sufăr fără nevasta-mea, sufăr ca un câine. Nu-mi place", a declarat Răzvan Fodor la Antena Stars.

Ce mesaj a scris Răzvan Fodor de ziua Irinei

"Mă uit urât la ea:

1. Pentru că mi-a mâncat tinerețea.

2. Pentru că e nefiresc să o iubesc atât de mult, de atâta timp, și parcă mai mult cu fiecare an care trece

3. Pentru că e al doilea an consecutiv în care, de ziua ei, nu suntem împreună. La mulți ani, veața mea, ocii mei și cum se mai zice acum, în 2021, când vrei să îți alinți soția! Acum, serios, să îmi trăiești, Țuca mea! La mulți Ani”, a scris Răzvan zilele trecute pe pagina de Facebook.





Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Buftea. N-a fost vorba de dragoste la prima vedere, însă, odată cu trecerea timpului, flacăra iubirii s-a aprins, iar ei au realizat că sunt perfecți unul pentru celălalt.

"La niciunul nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere. La ea a fost mai degrabă fascinație și curiozitate, la mine a fost vorba despre tact, răbdare și perseverență. Armele, ca să zic așa, au fost răbdarea, faptul că am fost perseverent și că m-am arătat exact așa cum sunt, iar pe ea nu a speriat-o lucrul acesta, ci chiar a făcut-o să fie mai curioasă și a fascinat-o mai tare, și cam așa s-a întâmplat minunea. Nu a fost speriată de faima mea de cuceritor pentru că am fost foarte deschis, i-am spus exact cum sunt și nu am mințit-o.

Am fost sincer și am dat jos toate măștile în fața ei, iar acest lucru a contat și s-a văzut, nu poate fi disimulat", a declarat Răzvan Fodor, pentru revista VIVA!

Cum au împărțit banii Răzvan Fodor și soția sa. Buget pentru 12 luni: Nu-ți schimbi mașina și nici ceva prin casă

Înainte de a fi cooptat în echipa Antena 1, Răzvan Fodor a avut mai multe proiecte la PRO TV, la fel și soția sa. Au ales să aibă mai mult timp pentru familie, pentru fiica lor. Banii pe care îi câștigau îi împărțeau în așa fel încât să le ajungă pe parcursul unui an întreg. „Eu trag acasă. Am avut niște ani în care am stat mai mult acasă cu copilul, și eu, și Irina. Aveam amândoi câte două proiecte de colaborare. Adică eu aveam 45 de zile de filmare la un alt post de televiziune și Irina avea 20 de zile de filmare și apoi alte 30 de zile. Nu pot să spun că ne dădeau banii afară din casă. Am făcut din bugetul ăla… l-am împărțit pe 12 luni. Nouă ne-a ieșit în perioada aia o viață atât de frumoasă și un parenting corect pentru copil, de nu-ți poți imagina”, a spus Răzvan Fodor.

„Când stai cu un copil, copilul se trezește cu tine în casă de dimineață, îl duci tu la școală, îl iei, vine copilul acasă, mănâncă cu tine, face teme cu tine. Noi am tăiat din cât am fi putut să facem ca și buget al familiei și nu făceam rabat la mai nimic din banii ăia. Normal, nu te duceai în vacanță de 15.000 de euro. Nu-ți schimbi mașina și nici ceva prin casă”, a explicat Răzvan Fodor în podcastul lui Speak.

„Nu faci rabat la cărniță, nu faci rabat la vinul pe care îl bei, îți plătești ratele la bancă, îți plătești impozite, curent, lumină. Copilul nostru i-a spus Irinei că nu își aduce aminte că mami a muncit. Deși, până pe la cinci ani, Irina a lucrat în emisiunea lui Măruță. De când a născut, s-a angajat acolo. Copilul a crescut că mami venea la opt seara acasă, că pleca în delegație. După cei doi ani în care Irina n-a mai muncit așa și eu am avut altfel de proiecte, copilul a uitat că mama lui s-a dus la muncă vreodată”, a mai explicat Răzvan Fodor.