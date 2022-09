Războiul împotriva PNL. Rareș Bogdan: În noi trag USR, AUR, Ludovic, Tomac, PSD pe subteran, mai rămâne să tragă şi Kelemen Hunor

Rareș Bogdan afirmă că Nicolae Ciucă nu este contestat în PNL, conducerea fiind una cât se poate de stabilă, cu toate că există politicieni veniți de la alte partide.

„Am dat declaraţii pe această temă. Este o făcătură cap-coadă. De obicei, când lansezi ceva în spaţiul public, mai are o frântură de adevăr sau ceva. Asta, v-o spun, cu toată convingerea şi cu toată încrederea, nu are niciun strop de adevăr. Unu: nu există contestatari ai lui Nicolae Ciucă în interiorul Partidului Naţional Liberal, PNL poate e cel mai unit, cel puţin de când îl ştiu eu ca membru PNL, adică de trei ani de zile. (...) În momentul ăsta, nu există contestatari la adresa lui Nicolae Ciucă, la adresa actualei conduceri, am introdus în cadrul conducerii inclusiv oameni care au fost în platforme diferite, de la domnul Guran, la domnul Motreanu”, a afirmat Rareş Bogdan în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV, conform stiripesurse.ro.

”Se încearcă o destabilizare” înaintea anului electoral 2024

El este de părere că „unora nu le convine” unitatea din partid.

„Nu e bine ca PNL, pentru unii, să intre monolit în anii preelectorali, 2023, respectiv anul electoral cu miză majoră 2024. Se încearcă o destabilizare. Noi suntem singuri împotriva tuturor. Suntem în coaliţie cu PSD, dar în noi trage USR, în noi trage AUR, în noi trage Ludovic cu echipa lui, în noi trage Eugen Tomac, în noi, din când în când mai trage şi PSD, dacă nu pe faţă, pe subteran. Adică suntem... dar ne-am obişnuit, asta e! Mai rămâne să tragă şi Kelemen Hunor cu UDMR”, a adăugat prim-vicepreşedintele PNL.

Ciolacu: Este exclus ca această alianță să se rupă până în 2024

Nu cu mult timp în urmă, liderul PSD susținea că actuala alianță s-ar putea rupe, dând curs, astfel, zvonurilor.

„Este exclus ca această alianță să se rupă până în 2024. Voi face tot ce ține de mine și sunt ferm convins că și domnul Nicolae Ciucă va face la fel și această alianță să fie stabilă, să dăm stabilitate românilor într-o perioadă foarte complicată nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă. Restul lucrurilor se așează în timp“, a spus Ciolacu. Citește mai multe AICI

PNL, scos din situaţia de şah mat cu creşterea de pensii şi salarii de Rareş Bogdan

Sociologul Alfred Bulai a abordat acest subiect la Nod în Papură, emisiune difuzată pe DC NEWS TV sâmbătă, la ora 11:00.

"Psihologic, pentru clasa politică, de luni, 5 septembrie, începe luna. Probabil se vor agita apele. Deocamdată au fost nişte mici contre pe tema ajutoarelor şi a salariului care ar trebui să crească, a pensiilor care ar trebui să crească, aşa cum a zis PSD. PNL a căzut în cursă şi a zis că nu sunt bani. Adică ei sunt cei cu veştile proaste.

Chiar nu au niciun pic de imaginaţie. Altfel trebuiau să răspundă. Că nu sunt bani nu e un argument care să prindă. Cel care e sărac nu vrea să audă că nu sunt bani. Vor apărea imediat în presă subiecte despre câţi bani se cheltuie aiurea, despre ce pensii nesimţite au unii, şi atunci morala va fi "pentru mine nu ai bani, nu?". Nu poţi câştiga aşa. Au căzut într-o situaţie de şah, aproape mat, cei de la PNL, pentru că retorica lor e penibilă. Citește mai multe AICI

PSD îşi face numărul, că orice s-ar întâmpla ei au făcut dovada că sunt de bună intenţie", a declarat sociologul Alfred Bulai la Nod în Papură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News