Răspunsuri incomode despre Bianca Drăgușanu. Momentul pe care l-ar vrea îngropat

Bianca Drăgușanu, designer vestimentar, influencer, om de televiziune, este poate una dintre cele mai mediatizate vedete din România. Deși a curs multă cerneală în presă despre viața ei, au rămas încă multe lucruri nedescoperite.

Bianca Drăgușanu a acceptat provocarea SPECTACOLA și a răspuns sincer și cu umor la 20 de întrebări „incomode”.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

BIANCA DRĂGUȘANU: Alegerile în materie de relații.



SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

BIANCA DRĂGUȘANU: Frica mea e că mi se fură telefonul sau altceva.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/amuzant moment din viața ta?



BIANCA DRĂGUȘANU: Am mai multe momente de genul acesta. Am mers într-un magazin de haine, unde cunoșteam managerul, și am început să o mângâi pe burtă și să spun „Vai, felicitări!”, iar ea mi-a zis: „Nu sunt gravidă, am doar burtă”. Acum vreo 10-12 ani, am prezentat o gală, pe scena unui teatru. Eu îmi fac rochiile extrem de strâmte, nici nu pot să respir în ele. Și în momentul în care am urcat pe scenă, după prima treaptă pe care am pășit, mi s-a rupt rochia în fund. Am urcat pe scenă, am prezentat, am dat premiile, iar la coborâre, am mers în lateral, nu puteam să mâ întorc cu spatele, că era rochia ruptă. Am fost caraghioasă, că lumea se uita, râdea. Cât a crăpat, s-a și auzit. Apoi, am ajuns acasă și am scris pe Instagram: „Fac niște rochii atât de minunate încât ți se rup în fund când ți-e lumea mai dragă”.