Rapunzel din Ucraina. Cum arată femeia care nu și-a tuns părul de 9 ani - Foto

Rapunzel pare că există și în viața reală, nu doar în povești. Ivanna Stelmakh, din Lviv, Ucraina, a visat mereu să aibă părul de prințesă când era copil, iar acum spune că străinii o imploră constant să-i atingă pletele lungi, scrie Daily Star.

Când a împlinit 17 ani, Ivanna a decis să înceapă să-și lase să-i crească părul. Ea a folosit sfaturi de îngrijire a părului transmise de la mama, bunica și străbunica ei pentru a obține părul lung de invidiat. Se pare că femeia nu s-a mai tuns de nouă ani.

Cu ajutorul acestora, dar și datorită unui stil de viață sănătos, Ivanna, acum în vârstă de 36 de ani, este denumită Rapunzel din viața reală. Părul ei a ajuns să măsoare în prezent 1,54 m.

View this post on Instagram A post shared by Ivanna/Ukrainian braid ???????? (@ivanna.stelmakh)

Cum își îngrijește femeia părul

"De la o vârstă fragedă, eu și mama mea am visat la un păr lung și luxos, dar ea nu avea răbdare să-l îngrijească. Era mult mai ușor pentru mine să am un păr scurt când eram copil. Mama m-a învățat cum să am grijă de părul meu și mi-a împărtășit secretele bunicii și străbunicii. Într-un final am început să-mi las părul să crească. Credeți-mă, este o muncă grea. Îngrijirea părului necesită timp. Îmi tund vârfurile și este important să alegi șamponul și balsamul potrivite. Am un stil de viață sănătos și sunt activă, mănânc multe fructe, legume și ciocolată. Mama mereu glumește spunând că ciocolata ajută la creșterea părului", a spus Ivanna.

Ce spun bărbații despre părul ei

"Îmi place cât de strălucitor, mătăsos și lung este. Este greu să îl pieptăn, dar îmi place să-l stilizez în diferite moduri. Am participat la mai multe competiții de-a lungul anilor și am câștigat locul 1 pentru părul meu lung. În Ucraina au scris despre mine, am apărut la TV și am simțit că mi-am atins scopul", a povestit ea.

"Bărbații reacționează diferit. Unii sunt enervați de un păr atât de lung. Mă întreabă despre bani și timp. Altora li se pare extraordinar și iubesc idealul de frumusețe și feminitate. Încep să-mi mărturisească dorințele secrete", a mai spus ea.

Vopsea naturală de scorțișoară. Acoperă-ți părul gri fără a-l deteriora

Dacă doriți vopsea naturală de păr ca o alternativă sănătoasă la daunele chimice pe care le obțineți de la vopselele clasice și de la vizitele la salon, sau dacă sunteți în căutarea unor ingrediente sănătoase și durabile pentru a vă vopsi părul, această mască de păr ușoară face ceai cu scorțișoară și mierea poate fi exact ceea ce ai nevoie.

Scorțișoara este cunoscută ca stimulent pentru fluxul de sânge al scalpului. Deci poate stimula de fapt creșterea părului. Pudra de scorțișoară poate acționa și ca un exfoliant ușor care curăță în profunzime scalpul. Ai grijă însă dacă ai un scalp sensibil, deoarece senzația de căldură pe care o ai se poate transforma într-o iritație, potrivit unui articol publicat de Salutecobio.

La fel ca mierea, scorțișoara este antiinflamatoare și un antioxidant bogat, care ajută la promovarea unui scalp sănătos. Mierea în schimb este un bun agent de hidratare și hrănire și poate fi considerat un balsam excelent pentru păr. Împreună cu proprietățile sale antifungice, mierea adaugă hidratare și strălucire părului.

Împreună, aceste două ingrediente creează un miros senzual care poate rămâne chiar și după ce îți clătești părul. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News