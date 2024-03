Ramona Chiriac, sfidare totală la adresa jurnaliștilor. E prima pusă pe lista de europarlamentare PSD-PNL

Ramona Chiriac, numărul 1 de pe lista PSD - PNL la alegerile Parlamentare, a fost surprinsă, joi după amiază, în Parlamentul României de către jurnaliști, însă aceasta a evitat total contactul cu presa, după care a intrat într-un lift.

Singurele cuvinte rostite de fosta șefă a Reprezentanței Comisiei Europene din România au fost „Mulțumesc, mulțumesc!“, atitudinea la adresa jurnaliștilor fiind de-a dreptul sfidătoare.

De curând, analistul politic Bogdan Chirieac a mărturisit în emisiunea Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea, că a sunat-o acum ceva timp pe Ramona Chiriac pentru a o invita la emisiune, însă atunci când i-a răspuns, l-a întrebat de unde are numărul de telefon și i-a recomandat să i-a legătura cu ofițerul de presă.

„Eu am nimerit telefonul doamnei acum vreo 3 luni și i-am zis să vină la un interviu. A fost șocată de unde am telefonul domniei sale. Mi-a zis: Eu am un ofițer de presă! / Doamnă, dar dumneavoastră nu știți dacă puteți sau nu să veniți la un interviu? Mi-a zis să vorbesc cu ofițerul de presă“, a mărturisit Bogdan Chirieac.

„E un început bun. Dacă te sună unul dintre cei mai buni oameni din presă și îl trimiți la ofițerul de presă, sună bine“, a replicat Mihai Gâdea.

