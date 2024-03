Faze tari cu Ramona Chiriac, femeia care deschide lista PSD-PNL la europarlamentare. Chirieac, Ciuvică, Gâdea, replicile serii

Ramona Chiriac deschide lista PSD - PNL la alegerile europarlamentare din acest an, venind din funcția de șef al Reprezentanței Comisiei Europene în România. Totuși, primul nume de pe lista coaliției nu are o notorietate în rândul publicului din țară și îi va fi greu să se poziționeze ca o „locomotivă“ pentru a ridica procentul la alegeri. Despre aceste lucruri s-a discutat, miercuri seară, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.

Moderatorul Mihai Gâdea a fost cel care a atras atenția că, de regulă, candidatul de pe primul loc, atunci când se dorește a fi un candidat neutru, este o persoană cu notorietate care are puterea să ridice procentul partidului/coaliției pentru care candidează și să se poziționeze ca o „locomotivă“ în fruntea celorlalți candidați de pe listă.

„Coaliția PSD - PNL a venit așa și a zis că face o ... chestie mare, iar prima pe listă, domnule Chirieac, a fost pusă o doamnă, ceea ce mi-a plăcut, care să fie independentă. M-am gândit că or să vină cu Nadia Comăneci sau cu cineva pentru care o majoritate însemnată a românilor ar vota. Eu am văzut-o în imagini pe doamna respectivă, are elementele unui candidat bun.

Totuși, din câte am înțeles până acum, primul de pe listă este cel care trage lista, adică are un magnetism atât de mare încât este ca o locomotivă care trage un tren întreg.

Doamna Ramona Chiriac este o personalitate magnifică, extraordinară, însă în momentul în care nu te cunoaște nimeni, cum tragi lista, dacă ești primul pe listă?“, i-a întrebat Mihai Gâdea pe invitații din platou.

„Poate să o confunde cu domnul Bogdan Chirieac, pentru că o cheamă Chiriac“, a spus amuzat Mugur Ciuvică.

„Ne asemănăm, da“, a replicat analistul politic.

„A doua chestiune e că în urmă cu o lună și un pic înainte de depunerea candidaturii nu știm cine sunt candidații, în timp ce pe prima persoană de pe listă nu o cunoaște nimeni în țara asta. Domnule Chirieac, e ceva ce îmi lipsește mie, sau poate pur și simplu am ajuns într-un moment în care nu înțeleg eu mari strategii?“, a întrebat Mihai Gâdea.

„Nu există vreo strategie. În continuare nu știu (n.r. PSD și PNL)“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Pare că nu e nimeni pe nicăieri pentru că nu există o strategie. La europarlamentare este această doamnă, am căutat-o să o invit la emisiune, nu răspunde pe nicăieri“, a sus Mihai Gâdea.

„Eu am nimerit telefonul doamnei acum vreo 3 luni și i-am zis să vină la un interviu. A fost șocată de unde am telefonul domniei sale. Mi-a zis: Eu am un ofițer de presă! / Doamnă, dar dumneavoastră nu știți dacă puteți sau nu să veniți la un interviu?

Mi-a zis să vorbesc cu ofițerul de presă“, a spus Bogdan Chirieac.

„E un început bun. Dacă te sună unul dintre cei mai buni oameni din presă și îl trimiți la ofițerul de presă, sună bine“, a spus Mihai Gâdea.

„Dar dacă are ofițer, nu are civil la presă?“, a întrebat ironic Mugur Ciuvică.

„Cineva poate considera că este o jignire pentru electoratul PSD și PNL impunerea acestei doamne pe primul loc de pe listă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu“, a spus Mugur Ciuvică, iar Mihai Gâdea a completat spunând că „este un lucru extraordinar“ (n.r. candidatura Ramonei Chiriac pe lista PSD - PNL).

„Dacă era Nadia Comăneci înțelegeam, sau cineva care s-a distins în România într-un domeniu. Dacă o puneau pe Maia Morgenstern, deși dânsa nu ar fi acceptat vreodată la PSD - PNL, avea sens“, a spus Bogdan Chirieac.

„După părerea mea era mai tare ca primul pe listă să-l pună pe Nicușor Dan, după ce pierdea la Primăria Capitalei“, a zis Mihai Gâdea.

