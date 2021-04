Raed Arafat: Şapte paturi ATI de la Foişor, deja ocupate

"Terapia intensiva mobila din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupata la capacitatea ei maxima de 8 paturi. Se continua transferul treptat al pacientilor din unitatile de primiri urgenta din Bucuresti spre Spitalul Foisor.

Deja au fost internati in spitalul Foisor pacienti pe 7 paturi ATI din cele 20 iar transferul din unutatile de primiri urgente va continua la interval de aproximativ 60-90 minute. In paralel, au sosit la Spitalul Foisor de la unitatile de primiri urgente si pacienti care au nevoie doar de oxigen pe sectie obisnuita.

Transferul va continua si pentru pacientii oxigeno-dependenti catre cele 90 de paturi din Spitalul Foisor", a scris Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.

"O decizie pe care aş lua-o oricând"

"Între a supăra şi a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, printr-o decizie care salvează vieţi, aleg în continuare decizia. Ştiu că am luat o decizie care va salva vieţi, asta cred că este ce am făcut ieri cu colegii mei. Îmi pare rău pentru disconfortul creat. Dar dacă cineva mă întreabă dacă ne-am întoarce în timp, eu cred că această decizie ar fi luată din nou. Cred că am învăţat pe partea de evacuare a unui spital lucruri care se pot aplica pe viitor. Decizia de evacuare este una pe care aş lua-o oricând, din nou. Asta înseamnă să tratezi o situaţie critică, aşa cum trebuie. Nu să stai să te gândeşti 'oare ce să fac, ca să nu supăr pe cineva'", a declarat Arafat sâmbătă.

VEZI Raed Arafat, noi declaraţii după evacuarea spitalului Foişor. "Aş lua decizia din nou, oricând!"