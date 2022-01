Radu Tudor, despre Mihai Gâdea: Suntem tot împreună, la bine și la greu! Să te ajute Dumnezeu să birui toate cele rele

Mihai Gâdea împlinește luni, 10 ianuarie, 45 de ani.

„La mulți ani, Mihai Gâdea! 45 de ani e o vârstă foarte frumoasă, mai ales când ai atâtea realizări în spate și tot atâtea planuri frumoase în față. Ești cel mai statornic prieten pe care l-am descoperit din prima zi de emisie Antena 3, în Iunie 2005. Au trecut 17 ani și suntem tot împreună, la bine și la greu”, a scris Radu Tudor pe contul său de Facebook.

„Să te ajute Dumnezeu să birui toate cele rele și să împărtașim împreună tot ce va urma frumos în viețile noastre”, a mai transmis Radu Tudor, postând și următoarea imagine alături de Mihai Gâdea:

Luni, 10 ianuarie, este o zi specială și pentru Ana-Maria Roman.

Iată interviul cu Ana-Maria Roman care a fost realizat în 2016:

DC News: Puțini îți cunosc partea artistică. Vrem să ne povestești care a fost momentul când ți-ai dat seama că ai o aplecare către desen.

Ana-Maria Roman: Sunt lucruri care vin natural, de mică am desenat frumos. M-am aplecat însă mai mult spre artă după ce în vecini, în oraşul meu natal, s-a mutat o familie de artişti. Attila desena, picta, sculpta şi Gina, soţia lui, scria poezii. Mai era şi fratele lui Attila, Arpi, care a şi ajuns ulterior un pictor cunoscut în Germania. Frumoase seri am petrecut alături de ei... A fost o perioadă care şi-a pus amprenta asupra mea şi care a contribuit la modelarea mea ca om. În plus, părinţii mei sunt iubitori de frumos. Tata, pe lângă talentul la desen şi schiţe umoristice, încă scrie versuri, mi-a educat de mică iubirea pentru muzică clasică, iar mama e o lady, un exemplu de eleganță.

DC News: Ce îți place să desenezi? Cum ți-ai descrie creațiile?

Ana-Maria Roman: Niciodată peisaje. N-am răbdare. Răbdarea e ceva ce mi-a lipsit toată viaţa. Desenez emoţii, trăsături, nuduri. Uneori încerc să imit realitatea, alteori o modific, o lungesc, nu îmi plac trăsăturile foarte definite. Când şi când. Desenez însă în cărbune, am pictat în ulei când am fost mai mică, nu m-a atras foarte tare. Am încercat recent să fac o replică în plastilină a unui tablou celebru. Nu mi-a reuşit foarte bine, dar tehnica de modelare a materialului pe carton mi-a plăcut foarte mult. O să mai fac asta în viitor. Vezi aici interviul integral.

