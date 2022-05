Putin, discurs la Moscova de Ziua Victoriei. Chirieac, AVERTISMENT: De o subţirime incredibilă. Dar mă îngrijorează şi mai mult

"Sunt încă sub impresia acestui discurs, în sensul în care este de o subţirime incredibilă. Noi analizăm discursul din punctul de vedere al propagandei şi pentru a afla ce vrea să facă Putin în continuare. Şi am aflat, dar nu o să vă placă. Eu sunt convins că propagandiştii ruşi sunt atât de profesionişti încât puteau să producă un discurs care pentru Rusia să facă istorie şi să poată fi măcar respectat sau luat în seamă de restul lumii. A fost un discurs extrem de subţire. S-o fi întâmplat ceva cu scriitorii de la Kremlin? Nu! Mi-e teamă că atât a vrut Putin să iasă din acest discurs. Total neconvingător, inclusiv pentru publicul său. Câteva paralele erau acolo, victoria Rusiei, sacrificiul uriaş, 27 de milioane de oameni pierduţi în Al Doilea Război Mondial în faţa Germaniei Naziste... Nimic memorabil, care să poată să însufleţească o ţară aflată într-o criză profundă.

Deci a ieşit o chestiune mediocră, un discurs mediocru din partea preşedintelui Putin, care mă îngrijorează şi mai mult. Dacă era un discurs puternic, avea un sens. (n.r întrebat dacă îl îngrijorează că ar putea ascunde ceva) Da. Discursul acesta se adresa poporului său, dar mai ales Occidentului. Toate televiziunile de pe planetă dau această demonstraţie în acest moment. Dar mă îngrijorează altceva: starea psihică a liderului de la Kremlin nu e deloc bună, deloc raţională. E genul de om care e dispus să facă un gest disperat pentru a intra în istorie. Asta mi se pare îngrijorător în acest discurs mediocru, fără substanţă. Îl vom mai citi, va fi tradus integral, dar nu e la modul în care ne-am fi aşteptat într-un moment de cumpănă pentru Federaţia Rusă.

Mă aşteptam la ceva de genul Winston Churchill, că va lupta pe plajă, pe mare, că existenţa lor a fost pusă la îndoială, să le ceară tuturor să se ridice, să lupte. Dar e moale...", a precizat Bogdan Chirieac la România TV.

Putin, atacuri la NATO

"Dragi cetățeni ai Rusiei, dragi veterani, militari, ofițeri, generali, vă felicit cu Ziua Victoriei. Apărarea patriei, atunci când s-a decis soarta ei, a fost mereu sfântă. (...) Și în aceste momente, în aceste zile, voi vă luptați pentru oamenii noștri din Donbas, pentru siguranța patriei noastre - Rusia. 9 mai 1945 pentru eternitate este înscrisă în istoria mondială ca un triumf al poporului nostru sovietic. (...) Ziua Victoriei este dragă și prețioasă pentru fiecare din noi.(...) Astăzi avem aici copiii, nepoții eroilor noștri. Ei aduc cu ei fotografiile celor dragi, a soldaților morți care veșnic vor rămâne tineri. Ne mândrim cu o generație de victorioși care au luptat împotriva nazismului. Datoria noastră este să păstrăm vie memoria celor care au abolit nazismul.

Rusia mereu a luptat pentru un sistem egal și de neîmpărțit sistem de securitate, un sistem care este necesar întregii lumi. În decembrie 2021 noi am propus să semnăm un tratat pentru garanțiile de securitate. Rusia a chemat Occidentul la un dialog rațional, în căutarea unor soluții de compromis pentru interesul reciproc. Totul a fost în zadar. Țările NATO nu au vrut să ne asculte. Asta înseamnă că ei au avut alte planuri și noi vedem asta. NATO a început exerciții militare în apropierea țării noastre, în Donbas și chiar în Crimeea", a declarat Putin. CITEŞTE MAI MULTE AICI

