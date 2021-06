Proteste la Automecanica Moreni

Automecanica Moreni reia protestele începând cu 9 iunie, sindicatul notificând conducerea în acest sens. Protestele fuseseră suspendate pentru negocieri. Acestea au eșuat însă, conducerea societății neacceptând o parte dintre revendicările sindicatului.

Pe 2 iunie, salariații au întrerupt lucrul, nemulțumiți de faptul că nu sunt luate măsuri concrete pentru îmbunătățirea vieții lucrătorilor. Constantin Bucuroiu, liderul sindicatului "Dreptatea" din cadrul societății spune că s-a ajuns la protest din cauza opacității cu care actuala conducerea a societății a tratat problemele ridicate de muncitori și sindicat.

Printre nemulțumirile celor aproximativ 300 de salariați pe care îi mai are societatea se numără: nerespectarea Contractului Colectiv de Muncă, neasigurarea antidotului şi alimentaţiei de întărire a organismului din luna august 2020, ceea ce reprezintă dreptul salariaţilor pentru condiţiile precare în care îşi desfăşoară activitatea – frig, praf, noxe, compuşi chimici, muncă grea, neasigurarea echipamentului de lucru şi protecţie.

În același timp, sindicatul atrage atenția asupra lipsei unor măsuri de atragere de forță de muncă tânără, dar și o conduită neadecvată a conducerii față de angajați, care sunt jigniți și dezbinați, transmte Gazeta Dâmboviţei.

Istoricul companiei

Pe parcursul celor 50 de ani, a realizat peste 15 000 de produse , majoritatea destinate exportului în spaţiul ex-Sovietic, fosta Republica Democrată Germană, Algeria, Bangladesh.

Produsele fabricate la UAM au participat la multe misiuni de securitate si stabilitate de, mentinere a pacii si a ordinii publice in diferite tarii precum : Iugoslavia,Irak, Afganistan Urmand tendinta generala a reconversiei industriei militare, uzina de la Moreni a trecut si la fabricarea de produse civile si de asemenea la practicarea si dezvoltarea unei game largi de servicii. Proiectarea asistata de calculator si noile tehnologii folosite la Moreni (taierea tablelor de blindaj cu instalatie LASER, instalatie de calire in mediu controlat, instalatie de sudura MIG-MAG-WIG) asigura materializarea proiectelor in produse de inalta calitate. Pentru a realiza toate acestea, fabrica a dezvoltat un sistem de control bazat pe standardul SR EN ISO 9001 - 95, UAM fiind acreditata de Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere inca din 1997, transmite uamoreni.ro.