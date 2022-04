Proiectul de lege care stimulează investițiile românilor la BURSĂ, aprobat de Camera Deputaţilor. Sebastian Burduja: Românii ar câștiga mai mult aşa, decât dacă și-ar ține banii la saltea

Proiectul de lege care crește atractivitatea pieței de capital prin simplificarea birocrației și regimului fiscal pentru investitorii individuali la bursă a fost aprobat astăzi de Camera Deputaților, for decizional. Proiectul de lege vizează reducerea impozitului pe câștig din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute mai puțin de un an, implementarea unui sistem de reținere la sursă și eliminarea obligativității de declarare, respectiv compensare a pierderilor, așa cum este în prezent.