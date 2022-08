"Eu cred că ne putem contamina, şi sunt şanse serioase să se întâmple asta, de această seriozitate japoneză, cel puţin în anumite domenii, să învăţăm ceva din modelul lor de business, care e un model sofisticat, dar accesibil.

Putem, de asemenea, să ne gândim la modalităţi prin care să atragem investiţii japoneze în România în domenii la care poate nu ne-am fi gândit. Poate că producerea de hidrogen cu tehnologie japoneză nu e o ţintă prea îndepărtată în România. Poate că ne putem gândi şi la investiţii în zona bio-medicală şi aşa mai departe.

Premise există, şi japonezii au văzut în România multe oportunităţi. Makita, firma Makita, care are o investiţie semnificativă, poate cea mai mare din afara Japoniei, e foarte încântată de ce se întâmplă în România. Firma face unelte pentru construcţii la Brăneşti, maşini de găurit, de perforat, de utilizat în grădină, etc.

Toate aceste investiţii arată că în România se poate face business onest, profitabil", a declarat Ovidiu Dranga.

"O problemă cât casa. Când îi ceri şpagă, chiar nu te înţelege"

"Se poate face, nimeni nu poate spune... Dar e clashul, ciocnirea dintre civilizaţii. La noi stabileşti că se întâmplă ceva, nu primeşti avizul de mediu, pompierul e plictisit şi te mai ţine doi ani cu avizul. Ceea ce pentru ei este de neconceput, pentru că i-am văzut cum gândesc. Plus că mai e o problemă cât casa. Când îi ceri şpagă (n.r. investitorului din Japonia) chiar nu te înţelege", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Asemenea chestiuni ies din discuţie în relaţia cu japonezii. Nu am auzit ca vreun japonez sau vreun român care lucrează cu japonezii să se fi plâns de celălalt. Dimpotrivă, toate exemplele la care am avut acces sunt pozitive. Poate spre surprinderea unora, perspectiva este încurajatoare, suntem căutaţi frecvent de firme care vor să investească în România, caută, întreabă, se documentează. Slavă Domnului, până acum bilanţul e pozitiv. Dincolo de proiectele mari, sunt multe proiecte sub radar, care nu se văd, dar care produc efecte în economia românească", a mai punctat Ovidiu Dranga.

România poate fi prima ţară europeană unde un producător auto japonez să deschidă o fabrică. "Dacă vor lua decizia, s-ar putea să fie interesaţi"

România ar putea deveni un punct de start pentru companiile japoneze care doresc să își deschidă fabrici în Europa, anunţă ambasadorul României în Japonia, Ovidiu Dranga.

”O fabrică de automobile (japoneze - n.r.) e în Ungaria de mulți ani”, a precizat Bogdan Chirieac, analist de politică externă.

”Să știți că am avut discuții, nu aș vrea să dezvălui numele companiei alături de care am avut discuții în Japonia, o mare companie cu sediul în Hiroshima”, a precizat Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia.

”Primul producător de automobile din lume”, a completat Chirieac.

”Da, Toyota e prima”, a confirmat Dranga. ”Am ajuns la o mare companie din Japonia”, a mai spus el.

”Deci Toyota e peste Volkswagen, vă dați seama”, a continuat Chirieac.

”Da, cu sediul în Hiroshima. Le-am prezentat avantajele comparative ale României, nu au zis nimic, ei niciodată nu o fac”, a afirmat Dranga.

”Nu, ei nu se exteriorizează”, a spus Chirieac.

”Și analizează foarte profund, poate uneori, prea mult”, a mai continuat ambasadorul României.

”După gustul nostru”, a completat Chirieac.

