”În niciun caz o crimă!” la Spitalul Pantelimon, spune Norica Nicolai. Prof. Șerban Bubenek, despre medicii acuzați: Sunt femei fragile, sub 30 de ani, cu copii acasă

"Nu există experţi medicali acreditaţi de sistemul judiciar"

"Colegele noastre au procedat aşa cum au scris în ghidurile internaționale de bună practică zeci de oameni care nu au legătură cu România, nici măcar cu Bucureștiul, nici măcar cu Spitalul Pantelimon. Sunt experţi care nu pot fi contrazişi, pe baza cărora se construiesc protocoale de tratament în toate spitalele din lume. Astfel, nu poate fi vorba, în niciun caz, de crimă sau omor cu premeditare. În niciun caz acest lucru nu poate fi dovedit şi nu se poate pune în cârca unor oameni o asemenea acuzaţie severă!

Ce aş mai dori să mai adaug este că, din păcate, România este una dintre puţinele țări din lume în care nu există experţi medicali acreditaţi de sistemul judiciar care să traducă din limbajul medical, atunci când există dubii în cazuri de malpraxis, ba chiar de omor din culpă sau intenționat, să traducă pe limbajul magistraţilor, judecătorilor şi procurorilor toate aceste lucruri. Pentru că una este să investighezi un omor care are loc cu o armă albă, într-un colţ din Bucureşti şi alta este să investighezi o infracţiune presupusă de omor într-un spital.

Lucrurile nu au cum să fie la fel şi eu cred că doar din neînţelegerea acestor fenomene s-a putut ajunge în situaţia în care să spui că nişte persoane cu peste 25 de ani de şcoală, nişte oameni cu un parcurs profesional ireproşabil până în prezent, cu acreditări - întâmplător cele două colege sunt printre puţinii sub 300 de doctori din România care s-au prezentat la examene europene pe care le-au luat - ar fi capabile să se organizeze şi să scurteze în mod voluntar viaţa unor oameni.

"Dacă ar fi aşa, acuzaţia nu ar trebui să fie numai de omor"

Dacă ar fi aşa, acuzaţia nu ar trebui să fie numai de omor, ci de grup organizat fascisto-comunist, pentru că numai aceste doctrine au dus la încercarea de a eradica prin violenţă anumite grupuri de oameni - în cazul nostru grupul pacienţilor de la ATI. Ar trebui să avem un Nuremberg românesc, ceea ce nu vom avea.

Dacă colegele noastre, care sunt nişte femei fragile, cu copii acasă, sub 30 de ani, fără mare experienţă şi care pot fi timorate şi intimidate prin orice mijloace, se vor adresa unei Curţi din comunitatea europeană, ne vom alege cu o sentinţă de represiune nedreaptă şi de judecată pripită, pentru că, după ce ani de zile, înainte de apariţia Legii Anastasia, ucigaşii de pe șosele, beţi şi drogaţi, erau lăsaţi în libertate, aceste femei nu pot fi judecate în libertate şi în arest la domiciliu sub control judiciar, ci trebuie neapărat vârâte la beci 30 de zile", spus Șerban Bubenek, la Antena 3.

"Reasistăm la un tip de justiţie populară realizată de oameni care nu se pricep"

"Aş vrea să fac o declaraţie de principiu. Este pentru prima oară când reasistăm la un tip de justiţie populară realizată de oameni care nu se pricep şi care dau sentinţe. Eu, ca procuror, nu aş fi putut începe urmărirea penală fără o expertiză, pentru că una este să am convingeri personale şi alta este să am probe. Aici, probatoriul ţi-l face un expert şi cu siguranţă cred că există posibilitatea să se adreseze unor experţi internaţionali, dacă doreşte chiar să confirme ceea ce spunea prof. Bubenek şi să ia o opinie avizată, pentru că noi am făcut ceva medicină legală în Facultatea de Drept, dar asta nu înseamnă nicio clipă că eu, ca procuror, am expertiză în domeniu.

După părere mea, nu poate fi categoric vorba de o crimă, de ucidere cu premeditare. Putem discuta de o culpă profesională, o inadecvare a activităţii terapeutice, dar asta se analizează. În niciun caz o crimă! M-am uitat în presa internațională şi cred că ne-am făcut un deserviciu major, ca ţară. În 1990, ne aruncam copiii în faţă, ca să se spună că România este ţara în care copiii sunt trataţi aşa cum ne aducem cu toţii aminte. Astăzi, am aruncat doctorii în faţă, pentru că presa internaţională vorbeşte despre acest caz în ideea în care s-a vorbit şi public. Crima pentru un act medical mai rar am văzut", a punctat și Norica Nicolai, prezentă în platou.

