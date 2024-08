Tribunalul București a decis arestul preventiv pentru doctorițele de la Spitalul Sfântul Pantelimon

Tribunalul București a luat decizia de a le aresta preventiv pe doctorițele de la Spitalul Sfântul Pantelimon pentru o perioadă de 30 de zile. Acestea sunt acuzate că ar fi scăzut doza de noradrenalină pacienților care se aflau la Terapie Intensivă. Este prima decizie a instanței în acest caz.

Nu se știe încă dacă cele două cadre medicale vor depune contestație pentru măsura luată. Totodată, astăzi una dintre asistente, cea care a fost reținută pentru mărturie mincinoasă, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile în urma audierii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Acest scandal, considerat cel mai mare de anumite voci din spațiul public românesc, a ajuns și în presa internațională. InPolitics prezintă paginile mai multor publicații care au abordat subiectul ce a șocat întreaga țară. Ungaria, Italia, Spania, Franța, sunt doar câteva state care au scris despre incident.

Mai mult, Colegiului Medicilor a avut o reacție de ultimă oră printr-un comunicat. Reamintim, instituția a fost în control la Spitalul Sfântul Pantelimon, susținând că nu este nimic în neregulă. Potrivit comunicatului, "medicii nu sunt Dumnezeu. Medicii trebuie să respecte protocoale și ghiduri aplicabile. În același timp, medicii în activitatea lor trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la deslușirea adevărului".

Ieri au avut loc percheziții domiciliare, în urma cărora au fost confiscate dispozitive și documente medicale ce urmează să fie analizate de anchetatori. Audierile au durat peste 10 ore, iar alte persoane ar putea fi chemate în zilele următoare, potrivit Antena 3 CNN.

"Vorbim de un plan de a provoca decesul unor pacienți"

Procurorul de caz Alexandru Anghel a făcut următoarele declarații: "Au redus doza de noradrenalină la un pacient aflat într-o stare destul de gravă. De la 15 ml/h au redus-o la 1/h cu intenția de a provoca decesul acestuia. Practic, decesul nu a survenit că o asistentă a suplinit această lipsă a noradrenalinei, administrând substanța nu prin injectomat, ci printr-o perfuzie. Ulterior, în data de 4 aprilie aceeași doctoriță care a redus doza pe 26 martie, alături de altă colegă, au redus doza de noradrenalină de la 20 ml/h la 1 ml/h. În circa o oră a survenit decesul. Practic, vorbim de un plan de a provoca decesul unor pacienți. Nu știm pe ce criterii, dar se pare că medicii decideau că un pacient sau altul nu mai are șanse, că nu se mai are nevoie de continuarea acestei terapii, și scădeau brusc doza de noradrenalină. Consecința a fost decesul. Standardul unei acuzații în materie penală este unul foarte ridicat. Nu ne putem juca cu așa ceva. Până acum vorbim doar de un bărbat de 54 de ani. Ancheta este una deosebit de dificilă, asta pentru că aparatele, injectomatele, care administrau noradrenalina nu erau alocate pe un anumit pacient. Existau mișcări nedocumentate ale acestor aparate. Erau duse dintr-un salon în altul. Erau mutate de la un pacient la altul, în funcție de necesități. Noi am avut acces la înregistrările salvate de aceste aparate. Am putut în baza acelei fotografii care a circulat și în presă să identificăm un anumit aparat și un anumit pacient. Încă se fac investigații. Acuzațiile de omor calificat ar putea crește în măsura în care s-ar stabili legături și cu alți pacienți. În ceea ce o privește pe asistenta reținută, ea este acuzată de mărturie mincinoasă în formă continuată. În 3 ocazii diferite a fost audiată și a dat declarații neconforme cu realitatea. Nu a spus tot ce știe. A încercat să protejeze colegii sau poate să se protejeze pe sine. E cert e că noi avem date care ne spun că știe niște lucruri, lucruri care ar putea ajuta la elucidarea situației și nu ni le spune". Vezi tot articolul aici!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, după cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a avut astăzi o declarație de presă după ce a mers să inspecteze situația de la Sfântul Pantelimon: "La situația care a debutat la începutul lunii aprilie, noi am reacționat imediat și am discutat toate activitățile permise de cadrul legal pentru a investiga. Corpul de Control al ministrului verifică aspectele de natură administrativă. Au verificat dacă din punct de vedere administrativ și nu au constatat probleme care se referă la aprtea medicală", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, în cadrul conferinței de presă.

De asemenea, ministrul Rafila a precizat că "în data de 11 aprilie a fost solicitat un reprzentat al Colegiului Medicilor București", fiind adoptată o "decizie pentru a trimte o echipă de specialiști. Atunci am decis efectuarea unei sesizări la Parchet. Sesizarea a fost făcută de spital", dar și că "ancheta profesionașă a Colegiului Medicilor a durat vreo două săptămâni. La sfârșitul acestei perioade a emis un raport care nu conținea elemente care să sugereze că acolo ar fi fost situații care să pună în pericol viața pacienților".

Ministrul a afirmat că după conferință va discuta cu șefii secțiilor pentru găsirea împreună a unei soluții, în contextul în care situația este una "fără precedent".

"Presiunea publică de blamare a corpului medical in corpore nu e o atitudine pe care să o încurajăm. Cine a greșit trebuie să plătească. Discutăm de o anchetă penală în curs, nu o decizie a instanței. Omorul deliberat pentru mine e greu de conceput și mi se pare inacceptabil. Când discutăm despre o specialitate medicală, trebuie să discutăm cu cei care practică acea specialitate", a mai spus ministrul Sănătății. Vezi tot articolul aici!

