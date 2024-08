Avocatul a subliniat că pentru acuzația de omor calificat avem nevoie de dovedirea intenției ca formă a vinovăției, care nu există acum, dar și de expertize medico-legale care să stabilească exact cauza morții. Amintim faptul că medicii au fost acuzați că au scăzut în mod intenționat doza de noradrenalină, fapt care ar fi dus la moartea pacienților în Secția ATI. Totodată, Tribunalul București a hotărât, joi, arestul preventiv pentru două doctorițe de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

S-a creat o panică în rândul medicilor!

"S-a creat o panică, o isterie în rândul medicilor, mai ales de la ATI, pentru că își pun problema tratamentului și a protocolului, pe care îl deține medicul în raport cu fiecare pacient în parte. Nu poate să stabilească procurorul, după o perioadă de timp, că a fost bun sau nu tratamentul, pentru că nu toți pacienții răspund la fel aceluiași tratament. De aceea, medicul este cel care decide care este varianta, pe care o consideră el, pentru pacient în raport de afecțiune, de cum reacționează. Mi s-a spus că sunt persoane care la noradrenalină nu reacționează bine și având și alte complicații, caracteristici care țin de știința medicală.

Principala probă la dosar

Acum, ei se tem și mă întreabă ce să facă, în contextul în care poate va veni un procuror care va spune că de ce i-ai făcut unui pacient tratamentul x și nu i-ai făcut tratamentul y?! Înțeleg că principala probă la dosar, singura probă, este că au redus din cantitatea asta de noradrenalină, care, de fapt, este o substanță care se pune, oricum, pe ultima sută de metri de viață a pacientului. Îmi spunea o cunoștință, de la Spitalul Militar, faptul că dacă îi pun la pacient noradrenalină poate să facă atac cerebral de la noradrenalină sau alte complicații. Atunci, medicul curant, văzând riscurile și patologia pacientului poate să ia decizia să îi reducă cantitatea de noradrenalină, ca să nu facă alte complicații și să se ajungă la o moarte imediată. Și dacă ia această decizie poate că nu va fi una bună, pentru că nu suntem Dumnezeu. Așa mi-au spus ei, cei de la ATI", a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Dacă avem acuzația de omor calificat trebuie să avem intenția demonstrată

"Medicina nu este o știință exactă, ci făcând și văzând, în funcție de fiecare persoană în parte. Mai mult, dacă avem acuzația de omor calificat trebuie să avem intenția demonstrată, lăsând la o parte că au procedat sau nu bine medicii. Poate au redus și din greșeală, din culpă. Nu știm sigur dacă au avut intenția, ca apoi procurorii să spună că a fost cu premeditare și astfel, avem omor calificat, pe de o parte.

Pe de altă parte, nu știm dacă moartea a survenit ca urmare a acestei reduceri de noradrenalină. Nu avem o expertiză medico-legală care să ateste acest lucru, respectiv nu știm dacă ar mai fi avut substanța asta ar mai fi trăit. Sunt situații în care familia cere ca pacientul să nu se mai chinuie", a declarat Bogdan Bărbuceanu.

Ce înseamnă infracțiunea de omor, săvârșită prin omisiune

"Omorul, mai ales în situația medicilor, ce îi învățăm la facultate pe studenți este exemplul cu medicul de la Articolul 17 din Codul Penal. Acolo se vorbește despre infracțiunea comisivă, săvârșită prin omisiune. O primă condiție este aici ca cel care are o obligație legală sau contractuală să acționeze și nu o face. Exemplul pe care îl oferim studenților la facultate, pentru a înțelege mai bine este următorul: Vine un pacient, în stare gravă. Medicul nu are chef de el sau mănâncă sau vrea să doarmă și îl bagă într-un salon pentru a-l opera peste două ore. Între timp, pacientul moare până îl operează doctorul. Asta este infracțiunea de omor, săvârșită prin omisiune, dar nu poate să fie omor calificat, că nu e cu premeditare. În practică, s-au mai întâlnit situații prin omisiune, dar când vorbești despre premeditare trebuie să ai intenția de omor dovedită, adică asta au dorit și au vrut să facă acest lucru! Or, nu se poate dovedi așa ceva. De asta s-au revoltat medicii de la Spitalul Pantelimon și nu doar de acolo!", a concluzionat avocatul Bogdan Bărbuceanu, pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News