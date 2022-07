Prof. Mircea Coșea: Un stat eșuat, fără discuție. O schimbare a Codului Fiscal în criză este absolut inimaginabil

Economistul Mircea Coșea a declarat că România are caracteristicile unui stat eșuat, criticând dur unele măsuri luate de către guvernanți pentru atenuarea impactului crizei economice.

"Românii se roagă la Dumnezeu și așteaptă milă de la cer"

"Domnule profesor Coșea, am început această emisiune cu întrebarea dacă un stat în care românii se roagă la Dumnezeu și așteaptă milă de la cer pentru că nu mai au bază în autorități, este un stat eșuat? Dacă ne uităm la toate crizele de care este lovită această societate, așa arată un stat eșuat?" l-a întrebat jurnalista Ionela Arcanu, moderatoarea emisiunii ”Controversat” de la Realitatea Plus, pe Mircea Coșea.

Coșea: O schimbare a Codului Fiscal în criză este absolut inimaginabil

"Anumite elemente pe care noi le trăim acum sunt caracteristice unui stat eșuat, fără discuție. Un stat care nu poate să realizeze un program economic, doar unul social, care are și o anumită tentă electorală, este un stat care nu are capacitatea să relanseze economia și atunci încearcă să-și alimenteze bugetul de la ceea ce a împărțit mai înainte. Am spus-o de nu știu câte ori, poate că am fost primul care am spus-o, o schimbare a Codului Fiscal în criză este ceva absolut inimaginabil. Uite că se face. Da, trebuie să recunosc că azi am văzut, la ședința de Guvern, în discursul primului-ministru, câteva elemente care arată că în sfârșit apar niște luminițe așa care pot să dea o anumită speranță. Spre exemplu, este un program de dezvoltare a producției de materii prime și materiale pentru investiții.

"S-a mai gândit Guvernul să impoziteze HORECA. De ce?"

Pare banal, dar să știți că este esențial. Investițiile, care toată lumea speră să se facă în România, și această investiție clasică de care ne-am plictisit, dar o lucrăm înainte, în autostrăzi, înseamnă o piedică importantă în echilibrarea balanței comerciale pentru că noi nu mai producem în România nicio materie, începând de la oțel ș.a.m.d. Deci dacă s-a gândit Guvernul să investească în astfel de ramuri este foarte bine. S-a mai gândit Guvernul să impoziteze HORECA. De ce? Nu înțeleg. Noi suntem cu turismul într-o situație foarte complicată. Nu putem să avem o relație de competivitate cu cei din jurul nostru. HORECA este o ramură a turismului. Aici facem acum bani? Nu realizăm că și așa sunt în criză?

"Lucru care mie mi se pare cel mai grav este impozitarea proprietății"

Iar lucru care mie mi se pare cel mai grav este impozitarea proprietății, a imobilelor. Pentru că proprietarii imobilelor în România știți cine sunt? Sunt pensionarii. România este țara din Europa cu cei mai mulți proprietari de apartamente, de case, că au fost obligați pe timpul lui Ceaușescu să își cumpere apartamente. Acum acești proprietari sunt pensionari. Păi pe ei îi impozităm de patru ori mai mult? De ce spun lucrurile astea, pentru că este tot un atribut al unui stat eșuat.

Un stat care nu reușește să acumuleze bani în buget din rezultatele economiei reale, printr-o structură a economiei cu o valoare adăugată din ce în ce mai mare și se întoarce la aceste forme facile și imorale de a alimenta bugetul, care înseamnă impozite și taxe, nu este un stat care să aibă atributul de stat solid, stat progresiv. Lucrurile aici sunt complicate pentru că în epoca în care trăim și mai ales în perioada care vine, pentru a ține acest război, nu știm și alte necazuri, un stat care se află la 40 de kilometri de război și este implicat sub mai multe forme, gândiți-vă la transportul de cereale, de arme, trebuie să fie un stat care să își protejeze cetățenii, pe de o parte, iar pe de altă parte, cetățenii să aibă încredere în stat.", a răspuns Mircea Coșea.

