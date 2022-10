Producţia naţională de autoturisme, în creștere cu 21%, în primele nouă luni ale anului

Potrivit sursei citate, din acest total, 230.078 de unităţi au fost marca Dacia, iar 151.893 producţie Ford. La nivelul lunii septembrie 2022, în România au fost produse 51.578 de autoturisme, dintre care 30.575 de unităţi la uzina Dacia de la Mioveni, iar 21.003 unităţi la uzina Ford de la Craiova.



În ceea ce priveşte înmatriculările de autoturisme, datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de ACAROM, relevă faptul că, în intervalul ianuarie - septembrie 2022, acestea s-au majorat cu aproape 8%, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2021. Astfel, au fost înregistrate 95.276 de înmatriculări autoturisme noi, mai multe cu 7,94%, raportat la perioada similară a anului precedent, când au fost consemnate 88.262 de unităţi.



În clasamentul mărcilor înmatriculate, în perioada ianuarie - septembrie 2022, pe primul loc de află Dacia, cu 27.709 de unităţi, urmată de Toyota - cu 7.802 de unităţi, Hyundai (7.473), Ford (6.845), Skoda (6.405), Volkswagen (6.136), Renault (5.429), Peugeot (2.802) şi Mercedes (2.669).



La capitolul autoturisme second hand, înmatriculate pentru prima oară în România, sunt raportate 241.992 de unităţi, cu 20,69% mai puţine decât în perioada similară din anul precedent (305.140 de unităţi).

Dacia, în topul preferinţelor în Marea Britanie. Vânzările sunt în creştere

Englezii cumpără din ce în ce mai multe Dacii, conform datelor oficiale. Vânzările de maşini noi în Marea Britanie au crescut cu 4,6% în septembrie, la 225.269 unităţi, în urma majorării cererii pentru vehicule electrice, a anunţat Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters.



În septembrie, Dacia a vândut 4.064 de vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 5,09% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 3.867 de unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în septembrie se află Nissan Qashqai, Tesla Model Y, Volkswagen Polo, Ford Puma şi Kia Sportage.



Vânzările de vehicule electrice au crescut cu 16,5% în septembrie, în timp ce livrările de vehicule pe benzină şi motorină au scăzut la 2,8% şi, respectiv, 3,1%. Din 2030, vânzările de maşini noi pe benzină şi motorină vor fi interzise în Marea Britanie.



"Creşterea costurilor cu energia şi inflaţia, pe lângă perturbările din lanţurile de aprovizionare, pun şi mai multă presiune asupra redresării industriei auto în urma pandemiei şi cerem urgent noului premier să abordeze aceste provocări şi să restabilească încrederea şi creşterea sustenabilă", a apreciat directorul general al SMMT, Mike Hawes.



Recent, SMMT a înrăutăţit estimările privind vânzările de maşini noi în Marea Britanie în acest an la 1,72 milioane, faţă de prognoza precedentă, de 1,89 milioane.



În primele nouă luni din acest an, vânzările de maşini noi în Marea Britanie au scăzut cu 8,2%, la 1,20 milioane unităţi.



În perioada ianuarie-septembrie 2022, Dacia a vândut 21.280 vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 60,40% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 13.267 unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în primele nouă luni din acest an se află Vauxhall Corsa, Nissan Qashqai, Ford Puma, Kia Sportage şi MINI.



Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Europa, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei, scrie Agerpres. Citește mai multe AICI.

