Prinţesa Charlotte, crescută cu ideea că "va avea un loc de muncă, nu că va fi o figură regală cu normă întreagă"

Totul pare a fi o încercare de a evita greşelile făcute cu William şi Harry. Astfel, dacă prinţul George este moştenitorul coroanei britanice, prinţesa Charlotte, care este următoarea în linia de succesiune, este crescută dincolo de această tradiţie, pentru a nu se considera, precum unchiul ei, "o rezervă".

Richard Eden, specialist în ceea ce priveşte familia regală, spune că "din ce am auzit, prinţul şi prinţesa de Wales vor ca Charlotte, acum în vârstă de 7 ani, să crească cu aşteptarea că va trebui să aibă un loc de muncă full-time, nu că va fi doar o figură regală. În opinia mea, Familia Regală ar trebui să fie mai mare, membrii ei să meargă la mai multe întâlniri oficiale, să se întâlnească cu publicul. Aşa că eu cred că Charlotte ar trebui să fie pregătită şi să revină la regalitate, dacă va fi nevoie de ea".

William pare să nu vrea să repete greşelile făcute în creşterea sa şi a lui Harry, mai ales după ce prinţul Harry a scris în cartea sa, Spare, că a simţit că este crescut şi "pentru a putea dona un organ fratelui meu, dacă va avea nevoie de el. De asta am fost adus în lume", scrie Daily Mail.

Serialul The Crown, care arată viaţa familiei regale, criticat chiar de una dintre actriţe

Actriţa britanică Helena Bonham Carter a declarat într-un interviu acordat de curând pentru cotidianul The Guardian că serialul "The Crown", produs de Netflix, ar trebui să se încheie acum, deoarece nu mai este o dramă istorică, informează variety.com.



Artista a interpretat-o pe prinţesa Margaret, sora mai mică a reginei Elisabeta a II-a, în cel de-al treilea şi cel de-al patrulea sezon al acestui serial dramatic produs de Netflix despre familia regală a Marii Britanii, preluând rolul de la Vanessa Kirby.



Al cincilea sezon din "The Crown", lansat în noiembrie 2022, a adus serialul dintr-un trecut relativ îndepărtat într-o perioadă mult mai recentă, prezentând evenimentele care au afectat viaţa familiei regale britanice după anii 1990. Actriţa Lesley Manville a preluat rolul prinţesei Margaret.



"Ar trebui să fiu atentă la ceea ce spun, dar eu nu cred că ei (producătorii serialului - n.red.) ar trebui să îl mai continue. Eu apar în această producţie şi am iubit episoadele în care am jucat, dar serialul este foarte diferit acum. Atunci când 'The Crown' a început, era o dramă istorică, dar acum a ajuns până în prezent. Însă e decizia lor", a declarat celebra actriţă britanică, conform Agerpres.

