Primăria Sectorului 5 anunță inaugurarea complexului de construcții modulare al Școlii nr. 125 - VIDEO

Cu acesta ocazie a fost inaugurat complexul de constructii modulare aflat pe teritoriul Scolii nr. 125 din Sectorul 5, investitie ce extinde programul Școală după școală din Sectorul 5 al municipiului Bucuresti.

Astfel, s-au achiziționat 4 containere modulare, fiecare container fiind compus din sala de clasa cu posibilitatea de compartimentare in doua spatii si toalete. Containerele sunt dotate corespunzator cu mobilierul necesar pentru desfasurarea in bune condiții a activității. 3 din cele 4 containere vor fi dotate cu kit-uri educaționale pentru invatamântul primar si gimnazial constand in materiale didactice de tip: truse matematice, truse pt stiinte, atlase, dictionare, planse demonstrative, jocuri logice, jocuri de dezvoltare a creativitatii, truse de arte plastic, materiale sportive etc. Cel de-al 4-lea container este laborator de informatica dotat cu 20 calculatoare, 1 multifunctionala si 1 videoproiector, anunță Primăria Sectorului 5.

Având în vedere bugetul proiectului, valoarea totală a achiziției de containere și dotarea acestora, este formată din 209.440,00 lei cu TVA din cadrul proiectului Regenerare Urbană Amurgului, iar restul valorii fiind suportată din bugetul local. Bugetul total al proiectului este de 17,368,425.50 lei, fonduri nerambursabile.

Primăria Sectorului 5 a asigurat prin intermediul proiect mai sus menționat, activitatea A2.1 Organizarea și desfășurare programului Școală după școală, crearea conditiilor necesare derularii activităților asumate prin cererea de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, solutionării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și îmbunătățirii stării de sănătate generale a populației.

”Impreuna facem imposibilul, posibil” - Piedone

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News