Primăria Alba Iulia dă milioane de lei pentru clubul sportiv ”invizibil”. Performanță redusă, premiată cu bugete uriașe

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, înființat în 2016, are cinci secții: fotbal, șah, polo, natație și sportul pentru toți. În 2020, a ”atras” 2.830.000 de lei, bani pentru toate cele cinci secții, la care s-au adăugat 790.590 lei, buget de salarii pentru cei 12 angajați ai clubului.

Doar când numărăm banii clubul există, pentru că nu promovează nicicum sportul, după cum arată jurnaliștii de la alba24.ro: nu are o pagină de Internet dedicată, iar pagina de Facebook este inactivă din 2019. Pe pagina de Facebook a clubului, ultimele postări datează din 2017 și 2019, una dintre ele fiind un citat din Horațiu Mălăele care nu are nici o legătură cu sportul sau cu Alba Iulia, arată sursa citată.

Pe pagina de Internet a Primăriei Alba Iulia apar doar informații despre organigrama clubului.

Bugetele clubului

În anul 2020, clubul a avut un buget de 2.830.000 de lei din care 33.930 venituri proprii și subvenții de la bugetul local de 1.117.800 lei.

În 2019 bugetul a fost de 1.597.500 lei, din care venituri proprii 60.564 de lei și subvenții de la bugetul local 1.488.143 lei.

Anul 2018 a avut un buget de 1.789.000 de lei, din care venituri proprii 59.085 lei și sume alocate de la bugetul local de 1.384.455.

Pentru 2017, clubul a beneficiat de un buget de 664.000 de lei din care 28.045 lei venit propriu și subvenții de la CL de 504.014 lei.

Clubul are 12 angajați. Cel mai mare salariu brut lunar este de 10.000 de lei, pe care îl ia directorul. Următorul pe statul de plată este consilier cu salariu de 5.193 lei, un inspector de specialitate câștigă un salariu brut de 4.696 lei și consilierul juridic 3.354 de lei, mai arată sursa citată.

Performanțele clubului

În cinci ani de activitate, potrivit reprezentanților primăriei, clubul a obținut următoarele rezultate:

Radu Țîmpea – șah, locul 1 Open International Juniori – under 14 – 2018.

Echipa de polo fete, junior 2 – locul 3 la campionatul național, U16.

Mihnea Costachi – locurile 1, 2, 3 la mai multe turnee internaționale în 2019 – 2020. De menționat este faptul că tânărul maestru internațional Mihnea Costachi este legitimat la clubul din Alba Iulia de la sfârșitul anului 2019.

Multiplu campion naţional şi european de juniori, Mihnea Costachi este juniorul român cu cele mai bune rezultate la campionatele mondiale de juniori la şah din ultimii 12 ani, obţinând locul 3 şi medalia de bronz în 2014 la juniori sub 14 ani, locul 7 în 2016 la juniori sub 16 ani şi locul 8 în 2019 la juniori sub 20 de ani.