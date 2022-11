Prețul la cereale scade în speranța menţinerii coridorului ucrainean

Miercuri, la bursa Euronext de la Paris, cotaţia grâului de panificaţie cu livrare în luna decembrie a revenit în jurul valorii de 331 de euro pe tonă, o scădere de aproape 8% faţă de cotaţia de peste 357 de euro pe tonă înregistrată la 1 noiembrie. Tona de porumb se tranzacţiona la 326 de euro, în scădere cu 5% faţă de valoarea înregistrată săptămâna trecută.



Aceeaşi tendinţă de scădere se înregistra şi la bursa de cereale de la Chicago, unde grâul se tranzacţiona miercuri la 8,248 dolari per bushel, iar porumbul la 6,660 de dolari per bushel.



"Teama de săptămâna trecută, când preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a denunţat acordul cu privire la exporturile ucrainene, a trecut iar operatorii mizează pe menţinerea coridorului", a declarat Damien Vercambre, trader la Inter-Courtage. "Astăzi avem 80 de nave care aşteaptă să fie inspectate în Bosfor, pentru a merge să încarce cereale ucrainene, în pofida aşteptării şi a riscurilor, operatorii continuă să trimită nave", a adăugat traderul.



După o scurtă întrerupere, exporturile de cereale din porturile ucrainene de la marea Neagră au fost reluate joi, după revenirea Rusiei în acordul semnat cu Kievul la finele lunii iulie la Istanbul, sub egida Turciei şi ONU.



Acest acord, care ajunge la scadenţă la 19 noiembrie, a permis exportarea a 10,11 milioane de tone de produse agricole începând de la 1 august, potrivit celor mai recente date furnizate de Joint Coordination Center (JCC), care se ocupă de inspectarea navelor.



"Discuţiile continuă cu toate părţile", a anunţat JCC miercuri. La rândul său, ONU a informat că în ultimele zile s-au înregistrat "progrese" în negocierile dintre părţi.



În aşteptarea unui nou acord, pe pieţele mondiale, grâul rusesc se bucură de o competitivitate fără egal. "În această dimineaţă, se tranzacţiona pentru 300 de dolari pe tonă, faţă de 340 de dolari pentru grâul francez şi 375 de dolari pentru grâul american", a precizat Damien Vercambre.



Potrivit lui Gautier Le Molgat, analist la Agritel, grâul rusesc care ajunge pe piaţă în cantităţi mari, profită de aprecierea monedei euro în raport cu dolarul, care penalizează exporturile europene.



Analiştii aşteaptă acum publicarea, în cursul serii de miercuri, a raportului lunar al Departamentului american al Agriculturii (USDA), care ar putea revizui în sus estimările referitoare la producţia de grâu a Rusiei şi în scădere previziunile privind producţia de cereale în emisfera sudică, în special în Argentina, după mai multe săptămâni fără ploaie.

Rusia pune condiții privind exporturile de cereale în Marea Neagră

Rusia condiţionează prelungirea acordului privind exporturile de cereale prin Marea Neagră de facilitarea exporturilor sale.

Rusia a anunţat miercuri că încă nu vede progrese în facilitarea exporturilor sale de îngrăşăminte şi cereale prin Marea Neagră, parte a acordului cu Ucraina pe care Moscova îl percepe drept fundamental pentru prelungirea iniţiativei dincolo de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, le-a declarat jurnaliştilor că SUA şi Uniunea Europeană obstrucţionează exporturile Rusiei şi a spus că rămâne neclar dacă Moscova îşi va prelungi participarea la iniţiativă, care expiră pe 19 noiembrie.

"SUA şi UE continuă să pună obstacole exportului de îngrăşăminte ruseşti şi de cereale. Vom ţine cont de acest lucru când vom decide dacă vom prelungi sau nu acordul privind cerealele", a spus ea.

Rusia a acceptat să participe la un acord intermediat de ONU în Turcia în luna iulie care a permis Ucrainei, un exportator major de grâu, să-şi reia exporturile prin porturile de la Marea Neagră pe care navele militare ruseşti le-au blocat.

Moscova se plânge însă că propriile exporturi de cereale şi de îngrăşăminte, deşi nu sunt vizate direct de sancţiunile occidentale, sunt blocate efectiv din cauza faptului că sancţiunile afectează asigurările, accesul în port şi alte elemente cheie de logistică.

Rusia a suspendat participarea sa în acordul privind exporturile de cereale pe 29 octombrie, acuzând un atac ucrainean cu drone asupra flotei sale de la Marea Neagră, dar a revenit asupra deciziei patru zile mai târziu, în urma medierii preşedintelui Turciei, scrie Agerpres.

