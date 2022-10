Premierul Nicolae Ciucă, discuţie cu Manfred Weber, liderul PPE: Intrarea României în Schengen, obiectiv pentru PPE

"Am discutat astăzi, telefonic, cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European (PPE). Am încurajat continuarea demersurilor pentru susţinerea aderării României la spaţiul Schengen. Pe timpul convorbirii, am exprimat convingerea că toate familiile politice europene în care sunt reprezentate partide româneşti vor fi aliniate pentru a ajuta ţara noastră să ajungă acolo unde merită! Este cu atât mai important, cu cât Raportul misiunii voluntare de evaluare a pregătirii României pentru aderarea la spaţiul Schengen este unul pozitiv, care reconfirmă că îndeplinim deplin standardele necesare aderării. Preşedintele Weber m-a asigurat că extinderea Schengen cu România rămâne un obiectiv major atât pentru conducere, cât şi pentru întregul Partid Popular European. Eforturile vor continua", scrie premierul, pe Facebook.



Nicolae Ciucă adăugă că a analizat împreună cu Manfred Weber şi situaţia din Ucraina.



"Am reiterat sprijinul deplin al României. Ţara noastră a luat, fără rezerve, toate măsurile necesare asigurării unui flux neîntrerupt al transporturilor de cereale. În plus, asigurăm o foarte bună gestionare a refugiaţilor care ajung în România, fie pentru tranzitul către alte ţări, fie pentru că doresc să beneficieze de protecţie şi ajutor din partea noastră. Ne dorim o Europă fără bariere, mai ales când toate standardele obiective sunt atinse", menţionează premierul, conform Agerpres.

România în Schengen. Ciolacu, acuze dure la adresa USR: Va face tot ce e posibil ca România să nu intre, dintr-o raţiune total politică

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat, sâmbătă, USR că va face tot ce poate pentru a bloca intrarea României în spaţiul Schengen, din motive politice.

"Nu poţi să vii în faţa românilor şi să spui că vrei ca România să fie acolo unde este corect să fie, în Schengen, şi cât de mult te zbaţi tu la familia ta europeană, şi de fapt, de dimineaţa până seara, să mergi la Bruxelles sau prin alte state şi să încerci dintr-o raţiune total politică ca unui popor întreg, ce şi-a îndeplinit exemplar tot ce a avut, inclusiv în acest conflict dintre Rusia şi Ucraina, să i se facă iarăşi o nedreptate şi să nu intrăm în spaţiul Schengen. Eu sper ca acest lucru să nu se înâmple în decembrie. Şi, ca să fiu şi mai clar înţeles, cei de la USR vor încerca în perioada următoare exact ce au făcut şi până acum: vor face tot ce ţine de ei ca România să nu intre în spaţiul Schengen, pur şi simplu dintr-o raţiune total politică", a declarat Ciolacu, citat de Agerpres.



Liderul social-democrat a susţinut că USR doreşte blocarea intrării României în spaţiul Schengen pentru a pune acest eventual eşec pe seama coaliţiei de guvernare.



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a participat, sâmbătă, la Bacău, la conferinţa de alegeri a filialei judeţene a PSD, eurodeputatul Dragoş Benea fiind ales pentru încă un mandat în fruntea acestei organizaţii.

Marcel Ciolacu este convins că PSD va conduce România și după alegerile din 2024: ”Cu PNL sau fără PNL” - CITEŞTE AICI CONTINUAREA

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News