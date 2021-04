Băiețelul a trebuit să fie operat de medici pentru a i se îndepărta cele două o organe genitale suplimentare, scrie Daily Mail. Conform medicilor, doar un organ era funcțional, celelalte două fiind atașate și apoi îndepărtate chirurgical.



Medicii spun că băiatul irakian este primul caz care are triphallia - în care cineva are trei organe genitale masculine., potrivit raportului de caz publicat în International Journal of Surgery Case Reports.