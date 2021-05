Premieră pentru România. Tânărul Cornel Amariei, primul finalist și laureat al "Global Business Hall Of Fame"

O tehnologie de ultimă oră a fost creată de românul Cornel Amariei pentru a-i ajuta pe nevăzători. Inovația l-a făcut să fie laureat al "Global Business Hall of Fame".

Cornel Amariei este primul român care a ajuns în finala "Global Business Hall of Fame" și a fost și laureat. El a creat un sistem de asistență pentru nevăzători.

”Mobilitatea nevăzătorilor este o problemă care nu a fost rezolvată și există doar două soluții: bastonul pentru nevăzători, cunoscut și folosit, și câinele ghid care universal este văzut ca util, dar din diferite motive, principalul fiind responsabilitatea uriașă de a avea grijă de un câine fiind persoane nevăzătoare face o soluție non scalabilă. Asta înseamnă să fie 20.000 de câini-ghid la 4 milioane de nevăzători. Deși este cea mai complexă soluție nu este scalabilă. Și aici intervenim noi. Acum cu tehnologia putem să copiem principale funcționalități al unui câine-ghid și chiar un pic mai multe, și să le montăm într-un sistem ce poate fi ușor de întreținut, ușor de încărcat, ușor de achiziționat un sistem care poate să ajute", a declarat Cornel Amariei.

Cât va costa un astfel de sistem

„În România avem astfel de programe care oferă vouchere pentru accesarea tehnologie asistivă limita 5.000 de euro. Exact acolo unde stăm și noi cu prețul sistemului, fix sub 5.000 de euro. (...) Am început să lucrăm bucată cu bucată și de la un om ne-am făcut 10, acum suntem 40 de oameni care lucrăm în această direcție și ar trebui să fim 400 la cât de multă muncă este. Începem să ne bucurăm mult mai mult de călătoria pe care ne aflăm pentru că este absolut incredibil văzând zi de zi nevăzători testând sistemul, văzând cum putem să ajutăm și mai mult, văzând feedback-ul pe care ni-l oferă. Şi ca să citez unul din testării noștri care a spus că credea că așa ceva este posibil dar nu în viața lor”, a mai declarat Cornel Amariei.

Laureat alături de mari personalități

”România a reușit! Pentru prima dată, un român este laureat în celebrul Global Business Hall of Fame de JA Worldwide! Sunt incredibil de mândru să pun România pe o listă ce a laureat în trecut personalități precum Levi Strauss sau Estee Lauder, și, în acest an, pe co-laureata mea, Melanie Perkins, fondatoarea Canva. Este un premiu pe care îl împart cu echipa Lumen - Empowering the Blind și mulțumesc Junior Achievement Romania pentru că m-au “împins” înspre antreprenoriat, acum 11 ani!”, a scris Cornel Amariei pe pagina sa de Facebook.