Premieră medicală: cercetătorii au schimbat grupa sanguină a unui donator de organe. Speranță pentru cei cu grupe sanguine rare, care așteaptă un transplant

Oamenii de știință au modificat cu succes grupa de sânge a trei rinichi donați, aceasta fiind o descoperire care ar putea mări rata de transplant de rinichi disponibili, în special pentru grupurile minoritare etnice care sunt mai puțin probabil să găsească o potrivire. Un rinichi de la o persoană cu grupa sanguină A nu poate fi transplantat unei persoane cu grupa sanguină B și nici invers.

Dar schimbarea grupului de sânge la 0 universal va permite realizarea mai multor transplanturi, deoarece aceasta poate fi folosită pentru persoanele cu orice grupă de sânge, scrie publicația Sky News. Cercetătorii de la Universitatea din Cambridge au folosit o mașină de perfuzie normotermă, un dispozitiv care se conectează cu un rinichi uman pentru a trece sângele oxigenat prin organ, astfel încât să fie păstrat mai bine pentru utilizare ulterioară și pentru a curăța sângele infuzat cu o enzimă prin rinichiul donatorului decedat.

Enzima a îndepărtat markerii grupei sanguine care căptușesc vasele de sânge ale rinichilor, ceea ce a dus la transformarea organului în tipul sanguin 0.

A aflat în carantină că are nevoie de transplant

O persoană căreia i-a dat speranță această descoperire este Ayesha Edmonson, o mamă a doi copii din Bury în Greater Manchester, Marea Britanie. Edmonson, care a fost diagnosticată cu boală cronică de rinichi în stadiul trei în 1998, când era însărcinată cu primul ei copil, speră să aibă o soluție, acum

„Ne dă speranță să salvăm mii de vieți în întreaga lume”, a adăugat aceasta.

Edmonson, care obișnuia să lucreze în comerțul cu amănuntul, a suferit din cauza deteriorării rinichilor în timpul carantinei COVID-19, când i s-a spus că va avea nevoie de un transplant. Cu toate acestea, se teme că ar putea fi nevoită să aștepte un timp dublu sau chiar triplu timpul unei persoane caucaziene, consultanții estimând că ar putea dura între șase ani și un deceniu.

33% dintre cei care așteaptă un transplant sunt parte a unor minorități

Conform raportului NHS Blood and Transplant de anul trecut, puțin peste 9,2% din totalul donărilor de organe au venit de la donatori de culoare și minorități etnice, în timp ce aceștia reprezintă 33% din lista de așteptare pentru transplant de rinichi.

„Deși știam deja că starea mea se îndreaptă în acest sens, a fost totuși un pic de șoc. Pentru că, indiferent cât de mult te-ai pregăti, atunci când primești astfel de știri, este greu. M-a influențat destul de mult mental”, a spus Edmonson, amintindu-și cum a primit vestea.

Ea a început recent să facă voluntariat pentru Kidney Research UK, organizația de caritate care a finanțat cercetarea Universității Cambridge. Proiectul nu a ajuns în stadiul de testare clinică, dar urmează să fie publicat în British Journal of Surgery în lunile următoare. Serena MacMillan, doctorand la Universitatea din Cambridge, a declarat ca cercetarea „ar putea avea un impact asupra atât de multe vieți”.

„Încrederea noastră a fost cu adevărat sporită după ce am aplicat enzima pe o bucată de țesut renal uman și am văzut foarte repede că antigenele au fost îndepărtate. După aceasta, am știut că procesul este fezabil și a trebuit doar să extindem proiectul pentru a aplica enzima la rinichi umani de dimensiune completă”, a spus cercetătoarea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News