Premieră în România: Cursuri de educaţie socio-emoţională pentru profesori. Înscrierea este gratuită

E timpul ca profesorii să intre din nou în bănci şi să ia notiţe despre cum să ajungă la inimile elevilor. Înscrierile în programul "Educăm minţi şi inimi" au început pe 13 iunie și sunt încă deschise, potrivit unui comunicat al Fundației Verita. Este vorba despre programul de învățare socială, emoțională și etică intitulat „SEE Learning”, dezvoltat de Universitatea Emory din Statele Unite ale Americii. Profesorii se pot înscrie gratuit pentru a urma cursul online de orientare și pregătire din cadrul programului, urmând ca din septembrie să fie disponibile și cursuri online cu facilitatori români acreditați de celebra universitate americană cu scopul a-i pregăti pe educatori pentru predarea acestui curriculum la clasă, menționează organizatorii în comunicat.

Compasiunea şi discernământul "se educă"

Programul este derulat prin Centrul de Resurse pentru Compasiune în Educație (CERC) și este, după cum spun organizatorii, „prima inițiativă gratuită din România de a introduce educația socio-emoțională în sistemul de învățământ”. Curricula propusă poate fi văzută aici. Cursurile se adresează profesorilor din ciclurile primar și gimnazial și „ghidează cadrele didactice cu privire la modul, precum și la metodele prin care concepte ca educarea compasiunii și a discernământului etic sau gândirea sistemică pot fi introduse la clasă și în curicula națională”. Învățarea socială, emoțională și etică (SEE Learning) este un program inovativ de educație pentru învățământul primar și gimnazial, dezvoltat de Universitatea Emory. SEE Learning™ oferă pedagogilor instrumentele de care au nevoie pentru a stimula dezvoltarea inteligenței emoționale, sociale și etice pentru elevi și pentru ei înșiși. SEE Learning™ reprezintă cel mai înalt standard în educație, prin îmbunătățirea programelor SEL cu componente suplimentare-cheie, printre care: educarea atenției, compasiunea și discernământul eticg, ândirea sistemică, reziliență și practică cu o abordare bazată pe înțelegerea traumei şi altele.

Antrenament pentru fericire

Programul SEE Learning este fundamentat pe ideea că educația poate și chiar ar trebui dezvoltată în direcția încurajării sporirii valorilor și competențelor care conduc la o fericire mai mare, atât pentru fiecare individ în parte, cât și pentru societate în general, idee care câștigă rapid sprijinul unei mari varietăți de cercuri sociale. Cercetările sugerează din ce în ce mai mult că este total neînțelept ca educația să se concentreze exclusiv pe dobândirea de abilități cognitive, neglijând în totalitate dezvoltarea inteligenței emoționale, cum ar fi conștientizarea emoțională și abilitățile sociale, capacitatea de a coopera și de a colabora cu ceilalți și capacitatea de a gestiona în mod constructiv o situație conflictuală atunci când aceasta apare. Abilitățile interpersonale, cultivarea reglării emoționale pozitive și compasiunea de sine au condus atât la o îmbunătățire a pregătirii școlare, cât și la o ameliorare a bunăstării individuale în etapele critice ale dezvoltării din perioada copilăriei - informează siteul Fundaţiei Verita.

Înscrierile se fac AICI

